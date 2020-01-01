"بيض النعام فقس والقرود ولدت 8".. حيوانات حديقة الإسكندرية تنعم بالهدوء في غياب زوارها

07:24 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
حديقة الحيوان في الإسكندرية

حديقة الحيوان في الإسكندرية

كتب: مروة مرسى

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هدوء تام على كورنيش الإسكندرية في اليوم الثاني للعيد

هدوء تام على كورنيش الإسكندرية في اليوم الثاني للعيد

أغلقت حديقة الحيوان في الإسكندرية، أبوابها أمام الجمهور والزوار قبل  70 يوماً، واستمر ذلك حتي في الأعياد والمناسبات الرسمية بسبب جائحة كورونا، وسوف يستمر الإغلاق حتي منتصف يونيو وفقا لإعلان مجلس الوزراء.

وفي عيد الفطر، كانت حديقة الحيوان أهم مكان لاستقبال الزوار حيث كانت تستقبل ألاف الأسر في هذا اليوم للتنزه ومشاهدة الحيوانات حيث كانت فسحة الأسر من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية خاصة وأنها الأقرب والأكبر بين حدائق الجمهورية بعد حديقة القاهرة.

ومع الغلق طويل، اعتادت الحيوانات على الهدوء التام حيث يعيشون في هدوء لأول مرة في عيد الفطر، وتلعب القرود داخل الجبلاية دون أي مضايقات من الشباب، وتتمشي الحيوانات وتدخل المبيت دون أى معاملة غير آدمية من الزوار.كما تعالت أصوات الطيور والنعام داخل الحديقة وذلك بعد ما اختفت أصوات الزوار ولعب الأطفال داخل منطقة الألعاب التي أصبحت مكان مهجور بسبب إغلاق المراجيح.

وتجولت "الوطن" داخل الحديقة التي كانت تكتظ بالزوار في الأعياد، حيث كان لا يوجد مكان واحد للتجول والسير في شوارع الحديقة أو مشاهدة الحيوانات باستمتاع بسبب التزاحم الشديد. وقالت الدكتورة نبيله عزيز، مديرة حديقة الحيوان في الإسكندرية، إنه تم استقبال حيوان "إيلاند" من فصيلة البقاريات من حديقة حيوان الجيزة وهو ذكر وجاري استقبال الأنثي من القاهره من أجل التزواج.

وأضافت"عزيز"، لـ"الوطن"أن طائر الأيميو "النعام الأسترالي" تفريغ طبيعي، فقس طائر أيميو صغير، لافتة إلى استقبال مواليد جديدة من القرود الحبشي وعددهم 8 ولادات، بالإضافة إلى النسناس والكباش.

وأوضحت الدكتورة أمينة فتحي، مدير الوقاية والعلاج بحديقة الحيوان، أن عملية التغذية للحيوانات مستمرة وإعطائهم الفيتامينات والكشف والعلاج عن شهية الحيوانات، لافتة إلى عمل بعد الإضافات للغذاء لفتح شهية الحيوانات.

وأشارت إلى أن معظم الحيوانات تستمع بالهدوء الذي ساد الحديقة منذ قرار الغلق خاصة فصلية الحيوانات التي تميل إلى العزلة وعدم اللعب مع الزوار.

 

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