بعد وفاة فتاة بريطانية بسببه.. كيف يؤدي الشعور بالحزن إلى الموت؟

08:50 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
لورا ريتشاردز

لورا ريتشاردز

كتب: منة الصياد

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في بعض الأحيان عندما يفقد الإنسان شخصا عزيزا عليه ويصاب بالحزن، لا يمر حزنه مرور الكرام، حيث إنه يتعرض لحالة نفسية سيئة، قد تؤدي إلى الوفاة أحيانًا، وهو ما تعرضت له فتاة بريطانية توفيت متأثرة بوفاة والدتها البالغة من العمر 63 عامًا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

حزن الفتاة لورا ريتشاردز صاحبة الـ35 عامًا على والدتها، أدى إلى سقوطها بشكل مفاجىْ أثناء دفن والدتها جولي مورفن، ليتم دفنها بشكل مباشر إلى جانب الأم، حيث شعرت الفتاة بآلام في الصدر بشكل مفاجئ، لتسقط على الأرض جثة هامدة أمام الجميع، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تراكمات الحزن الشديد سواء عند فقد شيء أو شخص ما عزيز على الفرد، تؤثر على صحة الشخص بصورة كبيرة، وهو ما أكده الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي في حديثه إلى "الوطن".

وأوضح "فرويز"، أنه في حال فقدان الفرد لشخص عزيز عليه وإصابته بالحزن، يجب التعامل مع الأمر بشكل سريع، حتى لا يدخل الشخص في حالة نفسية سيئة، مستطردًا: "عدم التعامل مع الحزن بصورة سليمة يؤدي إلى تغيرات كيميائية بتحصل في المخ".

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه عند حالة تعرض الشخص لحزن بالغ، تزداد نسب إفراز هرمون النورأدرينالين بالجسد، وهو ما يزيد في انقباض الأوعية الدموية داخل الجسم والمخ والقلب، ليؤدي بذلك إلى الارتفاع الشديد في ضغط الدم الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بجلطات قلبية أو مخية ومن ثم الوفاة.

نصائح للتغلب على الإصابة بالحزن الشديد

ولتجنب الإصابة بحالة نفسية سيئة عند فقدان شخص أو شيء ما عزيز على الفرد، يقدم استشاري الطب النفسي عدد من النصائح لعدم التعرض لهذه الحالة: 

- ضرورة التقرب من أفراد الأسرة والأصدقاء وتقوية العلاقات الاجتماعية في هذه الفترة.

- ممارسة العمل بشكل مستمر.

- ممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المختلفة.

- الخروج من المنزل قدر الإمكان والذهاب للتنزه بأماكن مختلفة.

- ممارسة الهوايات المفضلة.

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