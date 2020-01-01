تستعد لغزو العالم بعد 17 عاما تحت الأرض.. 7 معلومات عن حشرة الزيز

09:02 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
تستعد لغزو العالم بعد ١٧ عاما تحت الأرض.. 7 معلومات عن حشرة الزيز

تستعد لغزو العالم بعد ١٧ عاما تحت الأرض.. 7 معلومات عن حشرة الزيز

كتب: ماريان سعيد

أخبار متعلقة

بسبب كورونا.. التعليم تحدد إجراءات التعامل حال عدم ملاءمة طلاب الثانوية طبياً

بسبب كورونا.. التعليم تحدد إجراءات التعامل حال عدم ملاءمة طلاب الثانوية طبياً

قلب وكلى.. القصة الكاملة لوفاة أطفال أمريكيين بسبب مرض يلازم "كورونا"

قلب وكلى.. القصة الكاملة لوفاة أطفال أمريكيين بسبب مرض يلازم "كورونا"

"هم أولادنا".. "الصحة" تؤكد توفير مسحات كورونا للجيش الأبيض (فيديو)

"هم أولادنا".. "الصحة" تؤكد توفير مسحات كورونا للجيش الأبيض (فيديو)

صور.. إعادة فتح كنيسة المهد أمام المصلين بعد تخفيف قيود كورونا

صور.. إعادة فتح كنيسة المهد أمام المصلين بعد تخفيف قيود كورونا

بعد فيروس كورونا القاتل، والتقارير عن ظهور "دبابير عملاقة" تهدد بغزو بلدان عدة على رأسها الولايات المتحدة، بات العالم على موعد مع كارثة محتملة جديدة في عام الكوارث، تتمثل هذه المرة في خروج وشيك لملايين الحشرات من باطن الأرض.

وحسب ما أوردت مواقع علمية عدة، فإن ملايين من حشرة "الزيز"، Cicadas، تستعد للخروج من تحت الأرض خلال أشهر قليلة وقبل نهاية العام الحالي.

وأعلنت جامعة "فيرجينيا تيك" في بيان صحفي إن عددا قد يصل إلى 1.5 مليون من تلك الحشرات يمكن أن يظهر في الفدان الواحد، والأرجح أن يكون ظهور المرتقب في جنوب غربي فرجينيا، وأجزاء من نورث كارولينا، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".

أبرز المعلومات عن حشرة الزيز 

أما أبرز المعلومات عن حشرة الزيز بحسب سكاي نيوز

- حشرة ذات جسم ثقيل بالنسبة إلى حجمها.

- لها 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن.

- يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات.

- لها عينان صغيرتان حمروان متباعدتان.

- يطلق عليها باللاتينية "سيكاد"

- تظهر بشكل متكرر، ويكمن اللغز المعقد في أن نوعها الدوري يظهر كل 13 أو 17 عامًا فقط، ويفترض العلماء أن ذلك يحدث لتجنب التزامن مع دورات حياة حيوانات أخرى يمكن أن تفترسها.

- غير مؤذية للإنسان بشكل مباشر، باستثناء الضوضاء الهائلة التي تصدرها، والتي تمثل مصدر إزعاج كبيرا. كما لا تسبب أوبئة مدمرة، كما تفعل بعض أنواع الجراد، ومع ذلك، فهي تشكل خطرًا على بساتين الفاكهة، والكروم، والأشجار، حين تبدأ الإناث في وضع مليارات البيض.

يشار إلى أن حشرة أخرى، هي "الدبابير العملاقة" قد تصدرت عناوين الصحف، قبل أسابيع، إثر صدور تقارير عن ظهورها لأول مرة في الولايات المتحدة بعد مشاهدتها في ولاية واشنطن.

ويمكن أن تنمو الدبابير، التي نشأت في آسيا، حتى طول بوصتين، ومن المعروف أن لها لدغة سامة يمكن أن تقتل الإنسان إذا لدغته عدة مرات، بحسب "سكاي نيوز".

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل".

ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقل هذه الدبابير عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.

 

الأكثر قراءة

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل منها زيت النعناع واليمون وورق الغار
3 أمور تساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

3 أمور تساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

من أهم سمات الحياة الصحية التي يريدها الجميع هي الوجبات المتوازنة، وإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الممارسات التي إذا التزمنا بها عقب تناول الوجبات تتحسن
باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة وجود فيروس كورونا التاجي المستجد "نشطا" في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، ما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط
بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد غياب طوال شهر رمضان، تعود أكلة الكشري من جديد إلى المائدة المصرية في العيد، إذ اعتاد العديد من الأشخاص على تناولها في العيد بسبب غيابها طوال ففترة الصيام.
"خلطة العطار".. وصفة مدير حميات سوهاج لمواجهة كورونا

"خلطة العطار".. وصفة مدير حميات سوهاج لمواجهة كورونا

"نصف كيلو عسل نحلي، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج" هي وصفة خلطة تم تجربتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا