تستعد لغزو العالم بعد 17 عاما تحت الأرض.. 7 معلومات عن حشرة الزيز

بعد فيروس كورونا القاتل، والتقارير عن ظهور "دبابير عملاقة" تهدد بغزو بلدان عدة على رأسها الولايات المتحدة، بات العالم على موعد مع كارثة محتملة جديدة في عام الكوارث، تتمثل هذه المرة في خروج وشيك لملايين الحشرات من باطن الأرض.

وحسب ما أوردت مواقع علمية عدة، فإن ملايين من حشرة "الزيز"، Cicadas، تستعد للخروج من تحت الأرض خلال أشهر قليلة وقبل نهاية العام الحالي.

وأعلنت جامعة "فيرجينيا تيك" في بيان صحفي إن عددا قد يصل إلى 1.5 مليون من تلك الحشرات يمكن أن يظهر في الفدان الواحد، والأرجح أن يكون ظهور المرتقب في جنوب غربي فرجينيا، وأجزاء من نورث كارولينا، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".

أبرز المعلومات عن حشرة الزيز

أما أبرز المعلومات عن حشرة الزيز بحسب سكاي نيوز

- حشرة ذات جسم ثقيل بالنسبة إلى حجمها.

- لها 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن.

- يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات.

- لها عينان صغيرتان حمروان متباعدتان.

- يطلق عليها باللاتينية "سيكاد"

- تظهر بشكل متكرر، ويكمن اللغز المعقد في أن نوعها الدوري يظهر كل 13 أو 17 عامًا فقط، ويفترض العلماء أن ذلك يحدث لتجنب التزامن مع دورات حياة حيوانات أخرى يمكن أن تفترسها.

- غير مؤذية للإنسان بشكل مباشر، باستثناء الضوضاء الهائلة التي تصدرها، والتي تمثل مصدر إزعاج كبيرا. كما لا تسبب أوبئة مدمرة، كما تفعل بعض أنواع الجراد، ومع ذلك، فهي تشكل خطرًا على بساتين الفاكهة، والكروم، والأشجار، حين تبدأ الإناث في وضع مليارات البيض.

يشار إلى أن حشرة أخرى، هي "الدبابير العملاقة" قد تصدرت عناوين الصحف، قبل أسابيع، إثر صدور تقارير عن ظهورها لأول مرة في الولايات المتحدة بعد مشاهدتها في ولاية واشنطن.

ويمكن أن تنمو الدبابير، التي نشأت في آسيا، حتى طول بوصتين، ومن المعروف أن لها لدغة سامة يمكن أن تقتل الإنسان إذا لدغته عدة مرات، بحسب "سكاي نيوز".

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل".

ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقل هذه الدبابير عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.