"آبل" تبتكر تقنية جديدة للاطمئنان على صحة مستخدمي هواتفها

02:50 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
شركة "آبل"

شركة "آبل"

كتب: وكالات

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قدمت شركة "آبل" الأمريكية ابتكارًا جديدًا لمستخدميها، من خلال مستشعرات ضوئية جديدة سيتم إضافتها إلى السماعات "إير بودز".

ومن المقرر أن هذه المستشعرات الضوئية الجديدة ستعمل على مراقبة البيانات الصحية للمستخدمين، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "جي إس إم آرينا".

كما ستقوم هذه المستشعرات برصد مستوى الأكسجين في الدم، وعدد ضربات القلب، وكذلك رصد الخطوات التي يسيرها المستخدم وحركة رأسه، فضلًا عن توقف التنفس أثناء النوم، وإمكانية إصدارها رسالة تحذير عاجلة إلى أحد أقارب المستخدم أو إلى وحدات الإسعاف والطوارئ.

ويذكر أن شركة "سامسونج" للهواتف، كانت قدمت تقنية متشابهة لذلك بأحد هواتفها من قبل، حيث اعتمدت على مستشعرات ضوئية التي ترصد معدلات ضربات القلب من خلال تسليط الضوء على البشرة، لكن "آبل" طورت من هذه التقنية، بوصول المستشعرات إلى الأذن، حيث سيتم رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذي قبل.

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