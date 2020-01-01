بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

الصراصير
وجود الصراصير في أي مكان أو بالمنزل، يعد أمرا مزعجا، ليس فقط لأنها غير مرغوبة من أي شخص، ولكن أيضًا يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.
وللقضاء على الصراصير ومنع تكاثرها، قدمت وكالة "ميس كيرا" الطبية، مجموعة من المواد، تساعد على القضاء على هذه الحشرات المزعجة، أبرزها ما يلي:
يستطيع ورق الغار أن يقضي على الصراصير لانها لا يمكنها تحمل رائحتها أوراق الغار.
خذ بعض أوراق الغار وطحنها في مسحوق ناعم وقم برش هذا المسحوق في زوايا منزلك.
ابدأ بخلط أجزاء متساوية من بيكربونات الصودا مع السكر ورشها على مناطق منزلك.
قم بمزج كميات متساوية من كل من الزيت العطري في زجاجة رذاذ وقم برشها في خزانتك والأماكن التي يمكن زيارتها من الصراصير بشكل متكرر أو لأعشاشها.
يحتوي الليمون على خصائص مسببة للأمراض لصد الحشرات، لذا كل ماعليم هو عصر بعض حبات الليمون في زجاجة ورشه على المناطق المشتبه بها في منزلك.
يمكنك أيضًا استخدام قشر الليمون عن طريق الطحن إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.
يمكنك الاستعانة بمادة البوراكس، وهي مادة شديدة السمية.
امزج 3 ملاعق كبيرة من البوراكس مع ملعقة كبيرة من السكر وضعها في عشش الصراصير فعندما يأكلون هذا، من المرجح أن يموتوا في غضون بضع ساعات.
يواصل فيروس كورونا المستجد، وضع العلماء والأطباء في حيرة شديدة، بعدما ظهرت أعراض جديدة تمامًا على بعض مصابيه، تختلف عن الأعراض المتعارف عليها منذ ظهوره.
اكتشفت دراسة جديدة وجود فيروس كورونا التاجي المستجد "نشطا" في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، ما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط
"نصف كيلو عسل نحلي، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج" هي وصفة خلطة تم تجربتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا
بعد غياب طوال شهر رمضان، تعود أكلة الكشري من جديد إلى المائدة المصرية في العيد، إذ اعتاد العديد من الأشخاص على تناولها في العيد بسبب غيابها طوال ففترة الصيام.
ماذا قالت رجاء الجداوي عن كورونا؟
تعليقات الفيسبوك