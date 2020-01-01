بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

01:57 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
الصراصير

الصراصير

كتب: وكالات

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وجود الصراصير في أي مكان أو بالمنزل، يعد أمرا مزعجا، ليس فقط لأنها غير مرغوبة من أي شخص، ولكن أيضًا يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.

وللقضاء على الصراصير ومنع تكاثرها، قدمت وكالة "ميس كيرا" الطبية، مجموعة من المواد، تساعد على القضاء على هذه الحشرات المزعجة، أبرزها ما يلي:

ورق الغار

يستطيع ورق الغار أن يقضي على الصراصير لانها لا يمكنها تحمل رائحتها أوراق الغار.

خذ بعض أوراق الغار وطحنها في مسحوق ناعم  وقم برش هذا المسحوق في زوايا منزلك.

بيكربونات الصودا

ابدأ بخلط أجزاء متساوية من بيكربونات الصودا مع السكر ورشها على مناطق منزلك.

زيت النعناع

قم بمزج كميات متساوية من كل من الزيت العطري في زجاجة رذاذ وقم برشها في خزانتك والأماكن التي يمكن زيارتها من الصراصير بشكل متكرر أو لأعشاشها. 

الليمون

يحتوي الليمون على خصائص مسببة للأمراض لصد الحشرات، لذا كل ماعليم هو عصر بعض حبات الليمون في زجاجة ورشه على المناطق المشتبه بها في منزلك.

يمكنك أيضًا استخدام قشر الليمون عن طريق الطحن إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.

مادة البوراكس

يمكنك الاستعانة بمادة البوراكس، وهي مادة شديدة السمية.

امزج 3 ملاعق كبيرة من البوراكس مع ملعقة كبيرة من السكر وضعها في عشش الصراصير فعندما يأكلون هذا، من المرجح أن يموتوا في غضون بضع ساعات.

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