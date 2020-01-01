صاحب محل منظفات يقيم مسابقة حسابية بمناسبة العيد.. والجائزة: وجبة صابون

يشهد عيد الفطر المبارك هذا العام، فعاليات ومسابقات متنوعة تُقام على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منها المسابقة الحسابية، التي قدمها محمد مصطفى، صاحب إحدى محلات المنظفات والمطهرات، بمدينة الصف، التتابعة لمحافظة الجيزة، بهدف تسلية المواطنين خلال أيام العيد، وتنشيط المبيعات بالمحل.

"وجبة صابون مُركز تُعادل 6 كيلو صابون بالجلسرين، ووجبة كمفرت معطر ومنعم للملابس، بما يُعادل 5 كيلو"، الجوائز التي حددها "محمد"، يحصل عليها الفائزون بحال تقديم إجابات صحيحة، وكتابتها بتعليقات ضمن المنشور الذي كتبه على فيس بوك، ويتم تسليم الجوائز بثالث يوم العيد: "أنا طرحت جايزتين، والفايز هو اللي بيختار هو حابب أيه أو بيته ناقصه أيه"، ويضع شروطا لهذه المسابقة، بعمل مشاركة للمنشور، و"منشن" لـ5 أصدقاء على الصفحة.

تعتبر هذه المرة الأولى، التي يقيم فيها "محمد" هذه المسابقة الإلكترونية، بهدف تسلية المواطنين خلال أيام العيد، خصوصا في ظل فرض حظر التجوال، ومنع الخروج من المنازل: منها عشان الناس مش تحس بملل، ومنها بردو أكون نشطت حركة البيع من تاني في العيد، لأن العيد بيكون الحركة على الشراء بالمحل، تكاد تكون مش موجودة أصلا".

وبالفعل لاقت هذه المسابقة استجابة كبيرة من مستخدمي فيس بوك، وتفاعلوا معها بوضع اقتراحات للإجابات الصحيحة: "المسابقة بتبقى مسألة جمع وطرح، وبستخدم فيها رموز مرتبطة بالوضع اللي إحنا فيه، زي رسومات على هيئة دكتور أو الكمامة أو السماعة، وبعدين بقعد أشوف الإجابات الصح، حتى لو طلع أكتر من واحد جاوب صح، بيكون لهم نصيب من الجايزة"، ويتم توزيع الجوائز داخل المحل، في آخر اليوم، إحنا عايزين الناس تتبسط وإحنا كمان نبيع".