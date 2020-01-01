كلب وفي ينتظر صاحبه 3 أشهر بمستشفى ووهان بعد موته فيه بسبب كورونا

وفر مستشفى في مدينة ووهان الصينية، مأوى آمن لكلب مخلص، بعدما ظل ينتظر صاحبه الذي توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا داخل بهو المستشفى، لأكثر من 3 أشهر.

وصل الكلب البالغ من العمر 7 سنوات، الذي يحمل اسم شياو باو (الكنز الصغير)، إلى مستشفى ووهان تايكانج في مقاطعة هوبي بوسط الصين مع صاحبه المسن في ذروة تفشي وباء الفيروس التاجي، في فبراير الماضي.

وتوفي صاحبه المتقاعد بسبب الفيروس، بعد 5 أيام فقط من دخول المستشفى، لكن "شياو باو"، رفض المغادرة وقرر أن ينتظر صاحبه في المستشفى، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول عامل النظافة في المستشفى تشو يوتشن، البالغ من العمر 65 عامًا، إن مالك الكلب كان واحدًا من المتوفين بسبب مرض كوفيد-19في المدينة، ولكن الكلب لا يدرك أن صاحبه لن يعود، لذا انتظر في بهو مستشفى تايكانج لأكثر من 3 أشهر، وخلال ذلك الوقت كان الموظفون يطعمونه.

في 13 إبريل الماضي، بعد أن رفعت ووهان قيودها على الإغلاق، وفُتح سوبر ماركت المستشفى، وجهت صاحبة المتجر وو كويفن الرعاية للكلب، وقالت: "لاحظت أول مرة الكلب الصغير عندما عدت إلى العمل في منتصف إبريل، وأحببته، وسميته شياو باو".

وتابعت: "قالوا لي إن صاحب شياو باو، وهو رجل مسن متقاعد، دخل المستشفى بعد إصابته بكورونا ثم توفي، لكن شياو باو لا يعلم وظل في المستشفى بحثًا عنه ولم يغادر المستشفى قط، إن الكلب متأثر بشكل لا يصدق، ومخلص للغاية".

وتابعت وو: "أصبحت أهتم بالكلب وأحضرته لاحقًا إلى المتجر، وكل صباح عندما أفتح المتجر، أجد شياو باو هناك ينتظرني، ورفض مغادرة المستشفى حتى عندما تركوه عمداً في مكان بعيد عاد إلى المستشفى وانتظر بصبر عودة مالكه".

وبحلول 20 مايو الجاري، عندما امتلأ مستشفى تايكانج بالمرضى العاديين، تلقى الموظفون شكاوى ومخاوف بشأن تجوال شياو باو في الممرات، واتصلت الممرضات بجمعية ووهان لحماية الحيوانات الصغيرة، التي أخذ أعضاؤها شياو باو وعقموه.