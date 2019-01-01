العيدية في زمن "كورونا" كمامة وشيكولاتة و10 جنيهات

لم يترك فيروس كورونا شيئاً إلا وطبع بصمته عليه، آخرها «العيدية» التى لم تعد حلوى أو مالاً فقط، بل أيضاً كمامات!. فقد وزع ميلاد سمير مسئول مبادرة «شباب فى حب مصر» بالإسكندرية، العيدية على الأطفال فى الشوارع، وكانت عبارة عن «كمامة»، وشيكولاتة، وبسكويت، و10 جنيهات.

ويمر المتطوعون المشاركون فى المبادرة على الأطفال بالشوارع، خلال أيام العيد، ويوزعون العيدية، ناصحين إياهم بارتداء الكمامات، أثناء اللعب، ويقول ميلاد: «كنا متعودين دايماً كل عيد بعد الصلاة، نوزع على الأطفال وهى خارجة من الجوامع العيدية، بس المرة دى عشان مفيش صلاة، رفضنا نقطع العادة بتاعتنا ولفينا على الأطفال، ووزعنا العيدية عليهم، وخليناهم يلبسوا الكمامة وهما بيلعبوا»،

500 عيدية، هو الرقم الذى وزعه «ميلاد» مع زملائه المتطوعين حازم الريان ووليد زين، فى منطقة «دوران السيوف» خلال أول أيام العيد، مؤكداً أنهم حضّروا لهذه المبادرة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وحرصوا على جمع التبرعات، حتى يستطيعوا شراء كميات مناسبة من الحلوى وتوزيعها على الأطفال: «هما حسوا بوجود العيد، بعد ما كانوا محبطين وزعلانين أن الحاجات اللى متعودين عليها مش موجودة السنة دى، والعيدية خلتهم يلعبوا وهما مبسوطين وفى نفس الوقت واخدين بالهم من سلامتهم وسايبين مسافات آمنة ولابسين الكمامات».