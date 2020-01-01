3 أمور تساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

06:47 م | الإثنين 25 مايو 2020
الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي

كتب: وكالات

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من أهم سمات الحياة الصحية التي يريدها الجميع هي الوجبات المتوازنة، وإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الممارسات التي إذا التزمنا بها عقب تناول الوجبات تتحسن الصحة بشكل عام.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن موقع "ميس كيرا" نتائج دراسة تقول إن تحسين الهضم من أهم هذه الممارسات، واستعرض بعض الأمور التي تساهم في تحسين عملية الهضم، بخاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

تدليك بعض مناطق الجسم 

يعتبر التدليك من أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها بعد أي وجبة، إذ يمنح فوائد مؤكدة، منها أنه مثلا يساهم تدليك البطن في تهدئة واسترخاء منطقة المعدة، ما يساعد على تفريغ التوتر بين عضلات البطن ويسرع الهضم ويحسنه، كما أنه أكثر فائدة للنساء في الدورة الشهرية. 

تناول بذور اليانسون

تناول بذور اليانسون بعد الأكل هو تقليد هندي وشرق أوسطي أصيل، ومن أبرز فوائده أنه ينعش الفم، إضافة إلى أنه يعمل على تعزيز الهضم السليم للطعام، كما يمكن أن يساعد تناول اليانسون أيضًا في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم وتقليل الانتفاخ.

ممارسة المشي

يعمل المشي السريع عقب تناول طعام دسم على تحسين عملية الهضم في الجسم، وذلك بجانب أنه يساعد في تحسين المزاج وعدم الشعور بالضيق، وبالطبع يُقصد بذك المشي فقط وليس ممارسة الرياضة أو الجري.

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