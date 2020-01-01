فيديو.. تسيربات جديدة تكشف شكل سامسونج جلاكسي نوت 20+

03:21 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
سامسونج جلاكسي نوت 20+

سامسونج جلاكسي نوت 20+

كتب: وكالات

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انتشرت تسريبات جديدة تكشف المواصفات الكاملة والشكل النهائي لهاتف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية المنتظر "جالاكسي نوت 20+".

ونقل "سبوتنيك" عن موقع "جي إس إم آرينا" المتخصص في أخبار التكنولوجيا إجمالي التسريبات التي تشير إلى تصميم مختلف لطريقة اصطفاف الكاميرا في الهاتف الجديد.

وجاء في التسريبات أيضا أبعاد "جلاكسي نوت 20+"، إذ يصل الطول إلى 165 ملم، والعرض 77.2 ملم، أما السُمك فيعادل 7.6 ملم عند القاعدة و10.7 ملم عند الكاميرا.

وعن مظهر الهاتف الجديدي، يتميز "جلاكسي نوت 20+" بحواف علوية وسفلية وحواف منحنية للوحة الأمامية والخلفية.

وتأتي كاميرا "جالاكسي نوت 20+" الأمامية على شكل ثقب واحد في المنتصف، أما مفتاح التشغيل والتحكم في الصوت سيكون في الجانب الأيمن، ولم توضح التسريبات أي مواصفات للكاميرات الخلفية أو الأمامية، ولكنها أشارت إلى أن الهاتف الجديد سوف يكون أفضل من "جلاكسي نوت 20".

ويثتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن الهاتف خلال شهر أغسطس المقبل، خلال حدث سيتم بثه عبر الإنترنت فقط، بسبب الوضع الحالي لأزمة تفشي "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". 

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