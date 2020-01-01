أطعمة عليك تناولها للتخلص من الصداع

05:31 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
السبانخ

السبانخ

كتب: (وكالات)

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يعد الجفاف وتخطي الوجبات والتوتر، من بين أهم الأسباب الرئيسية للشعور بالصداع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا موقع "ميس كيرا" الطبي.

وأوضح الموقع الطبي، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تناولها عند الشعور بالصداع، من أجل تجاوز المرحلة، وهي:

الزنجبيل

الزنجبيل لديه القدرة على منع الناقلات العصبية التي تسبب تورمًا طفيفًا في دماغك مما يمنحك في نهاية المطاف نوعًا من الانزعاج، ويمكنك صبه في أطباق الطعام أو صنع بعض عصير الخضروات وإضافة الزنجبيل إليه.

البطيخ

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة المرطبة جسمك المجفف على الحصول على بعض الماء الذي تحتاجه بشدة، وهذا بدوره يساعدك على التخلص من الصداع الناتج عن الجفاف. كما يساعد تناول هذه الفاكهة في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول. 

السبانخ 

الخضروات الورقية مفيدة جدًا للعديد من الأشياء، ولكن الشيء الوحيد التي تفعله هو التخلص من الصداع، حيث تحتوي السبانخ على مستويات عالية من المغنيسيوم الذي وجد أن له خصائص قوية جدًا للتخلص من الصداع. 

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