"خلطة العطار".. وصفة مدير حميات سوهاج لمواجهة كورونا

"نصف كيلو عسل نحلي، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج" هي وصفة خلطة تم تجربتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا بجانب بروتوكول علاج وزارة الصحة، بحسب ما أعلن عمرو الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج.

والخلطة المكونة من "عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج"، عرفها مدير مستشفى حميات سوهاج من صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل علي دكتوراة في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية، بحسب قوله، لافتا إلى أنها تسببت في إظهار نتائج جيدة مع 3 حالات.

ونصح الرشيدي، المواطنين باستعمال تلك الخلطة، سواء مصابين أو غير مصابين، لافتا إلى أن الخلطة تعتبر بمثابة وقاية وتمنع دخول الفيروس للجسم، وبالتالي سيتم وقاية الناس وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وعن كيفية الحصول على تلك التركيبة، أكد أنها موجودة لدى العطارين، لكن الأهم أن يكون العسل مضمون وأصلي، ويتم وضع ملعقة من الخلطة على نصف كوب ماء دافئ ويتم شربها صباحا ومساءً.

ولحبة البركة والعسل فوائد عدة في تقوية جهاز المناعة بشكل عام لكن لم يثبت حتى الآن بدليل علمي فعاليته لمواجهة مرض فيروس كورونا.

فوائد العسل وحبة البركة

وهناك فوائد عديدة لزيت الحبة السوداء، أو ما تعرف أيضا باسم "حبة البركة"، في علاج الكثير من الأمراض، كونه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، ما يساعد مرضى الربو والسكري، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى دوره المهم في فقدان الوزن، وكذلك علاج التهاب المفاصل.

كما أن عسل النحل يحتوي على فوائد عدة للإنسان في علاج الكثير من الأمرض والوقاية منها، كما أنه يقوي عضلات القلب والمناعة ويحمي من الجلطات، ويقي من الإصابة بأمراض السرطان والبكتيريا والميكروبات، ويقضي على مشاكل الجهاز الهضمي، كما يعالج مشاكل فقر الدم.