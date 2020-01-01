صور .. كيف تحدى المسلمون في العالم كورونا واحتفلوا بعيد الفطر؟

03:58 ص | الإثنين 25 مايو 2020
صور .. كيف احتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر المبارك ؟

صور .. كيف احتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر المبارك ؟

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

لأول مرة.. عيد الفطر بدون صلاة والمقابر خالية من الزوار

لأول مرة.. عيد الفطر بدون صلاة والمقابر خالية من الزوار

"اجري يا شيخ محمد".. مخالفات أول أيام عيد الفطر في ظل كورونا

"اجري يا شيخ محمد".. مخالفات أول أيام عيد الفطر في ظل كورونا

هل صيغة التكبير التي نقولها في عيد الفطر المبارك بدعة؟.. علي جمعة يجيب

هل صيغة التكبير التي نقولها في عيد الفطر المبارك بدعة؟.. علي جمعة يجيب

بالتزامن مع كورونا.. ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

بالتزامن مع كورونا.. ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

احتفل المسلمون أمس بأول أيام عيد الفطر المبارك بعدد من الدول والتي كان من بينها مصر والسعودية، وبسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) لم يكن من الممكن إقامة الشعائر الدينية المتمثلة في صلاة العيد والتجمعات بعد الصلاة خوفا من انتشار العدوى.

وشهد شهر رمضان عمليات إغلاق وتباعد اجتماعي بعد تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي أثر على طقوسه الروحانية مثل صلاة التراويح والتهجد كما أثر على إقامة شعائر صلاة العيد في عدد من الدول، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

وتستعرض "الوطن" بالصور كيف احتفل المسلمون في عدد من الدول بعيد الفطر .

إندونيسيا 

في إندونيسيا، كان القائمون على الساحات يقيسون درجات حرارة المصلين قبل دخلوهم لأداء صلاة عيد الفطر، فإذا كان شخص درجة حرارته مرتفعة لا يسمح له بتأدية الصلاة أو الاحتكاك مع الآخرين.

كما تجمع المصلون في الساحات من أجل الاحتفال بعيد الفطر والصلاةـ بالرغم من كورونا .

فلسطين 

بالرغم من فرض الحظر وقواعد التباعد الاجتماعي، إلا أن بعض الفلسطينيين حرصوا على أداء صلاة عيد الفطر احتفالا بانتهاء شهر رمضان الكريم مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

جيبوتي 

أدى المسلمون صلاة عيد الفطر بالحفاظ على مسافات بينهم وبين بعضهم البعض مع مراعاة عدم اللمس.

روما 

أما في روما اعتمد المصلون على أجهزة قياس الحرارة من أجل الحد من عدوى كورونا بقدر الإمكان والحفاظ على التقاليد الروحانية للعيد.

باكستان 

قرر المسؤولون تعقيم أماكن وساحات صلاة عيد الفطر قبل وبعد الصلاة حفاظا على صحة المصلين ومنعا لانتشار عدوى كورونا.

غروزني 

حرص القائمون على المساجد على إعطاء المصلين القفازات والكمامات أثناء دخولهم لأداء صلاة عيد الفطر وإلقائها بعد ذلك في المكان المخصص.

طهران 

ارتدى المصلون القفازات البلاستيكية في العاصمة الإيرانية طهران، مع الحرص على عدم لمس الآخرين للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وضمان عدم التقاط فيروس كورونا.

ألبانيا 

وفي ألبانيا، حرص الجميع على ترك مسافات بينهم وبين بعضهم والابتعاد عن الأحضان والقبلات لمكافحة عدوى كورونا والاحتفال السليم بعيد الفطر.

 

الأكثر قراءة

أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

يواصل فيروس كورونا المستجد، وضع العلماء والأطباء في حيرة شديدة، بعدما ظهرت أعراض جديدة تمامًا على بعض مصابيه، تختلف عن الأعراض المتعارف عليها منذ ظهوره.
لقاح صيني ضد كورونا يثبت نجاحات بعد أول الاختبارات على البشر

لقاح صيني ضد كورونا يثبت نجاحات بعد أول الاختبارات على البشر

كشف باحثون في شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، أن لقاحا جرب على البشر لأول مرة، أثبت أنه آمن، وأدى إلى استجابة مناعية سريعة لدى متلقيه
"ابعدوا عن بعض".. ماذا قالت رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها به؟

"ابعدوا عن بعض".. ماذا قالت رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها به؟

ماذا قالت رجاء الجداوي عن كورونا؟
آخرهم رجاء الجداوي.. مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا في مصر والعالم

آخرهم رجاء الجداوي.. مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا في مصر والعالم

أصبحت الفنانة رجاء الجداوي أحدث مصابي فيروس كورونا المستجد من بين المشاهير، بعدما أصيبت به في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل
تحذير قبل "موسم العيد".. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تحذير قبل "موسم العيد".. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات ومباحث الإسماعيلية، من ضبط 3 متهمين فى موقعين مختلفين داخل المحافظة، وبحوزتهم 54 كيلو جرام حشيش وبانجو، قبل ترويجها خلال أيام العيد