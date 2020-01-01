صور .. كيف تحدى المسلمون في العالم كورونا واحتفلوا بعيد الفطر؟

احتفل المسلمون أمس بأول أيام عيد الفطر المبارك بعدد من الدول والتي كان من بينها مصر والسعودية، وبسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) لم يكن من الممكن إقامة الشعائر الدينية المتمثلة في صلاة العيد والتجمعات بعد الصلاة خوفا من انتشار العدوى.

وشهد شهر رمضان عمليات إغلاق وتباعد اجتماعي بعد تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي أثر على طقوسه الروحانية مثل صلاة التراويح والتهجد كما أثر على إقامة شعائر صلاة العيد في عدد من الدول، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

وتستعرض "الوطن" بالصور كيف احتفل المسلمون في عدد من الدول بعيد الفطر .

إندونيسيا

في إندونيسيا، كان القائمون على الساحات يقيسون درجات حرارة المصلين قبل دخلوهم لأداء صلاة عيد الفطر، فإذا كان شخص درجة حرارته مرتفعة لا يسمح له بتأدية الصلاة أو الاحتكاك مع الآخرين.

كما تجمع المصلون في الساحات من أجل الاحتفال بعيد الفطر والصلاةـ بالرغم من كورونا .

فلسطين

بالرغم من فرض الحظر وقواعد التباعد الاجتماعي، إلا أن بعض الفلسطينيين حرصوا على أداء صلاة عيد الفطر احتفالا بانتهاء شهر رمضان الكريم مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

جيبوتي

أدى المسلمون صلاة عيد الفطر بالحفاظ على مسافات بينهم وبين بعضهم البعض مع مراعاة عدم اللمس.

روما

أما في روما اعتمد المصلون على أجهزة قياس الحرارة من أجل الحد من عدوى كورونا بقدر الإمكان والحفاظ على التقاليد الروحانية للعيد.

باكستان

قرر المسؤولون تعقيم أماكن وساحات صلاة عيد الفطر قبل وبعد الصلاة حفاظا على صحة المصلين ومنعا لانتشار عدوى كورونا.

غروزني

حرص القائمون على المساجد على إعطاء المصلين القفازات والكمامات أثناء دخولهم لأداء صلاة عيد الفطر وإلقائها بعد ذلك في المكان المخصص.

طهران

ارتدى المصلون القفازات البلاستيكية في العاصمة الإيرانية طهران، مع الحرص على عدم لمس الآخرين للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وضمان عدم التقاط فيروس كورونا.

ألبانيا

وفي ألبانيا، حرص الجميع على ترك مسافات بينهم وبين بعضهم والابتعاد عن الأحضان والقبلات لمكافحة عدوى كورونا والاحتفال السليم بعيد الفطر.