فنانون ورياضيون يهنئون المصريين بعيد الفطر: نتمنى نكون أسعدناكم

هنأ عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد لكم أبرزهم في التقرير التالي.

قام الفنان رامز جلال، بتهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا عليها: "كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد".

وأضاف: "ربنا ينجينا جميعا ويبعد عننا أي شر ويجمعنا دايما على خير وبحبكوا جميعا في الله، رامز مجنون رسمي".

ونشر الفنان أحمد حلمي صورة له عبر تويتر، معلقا عليها: "كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد".

بينما تداول الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له عبر تويتر، قائلا: "كل سنة والشعب المصري والعربي طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك، يا رب عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب".

بينما غرد الفنان آسر ياسين، معلقا: "نتمنى نكون أسعدناكم السنة دي زي ما احنا اتبسطنا بيكم، عيد سعيد من أفراد عصابة بـ 100 وش".

وعلى غرار نجوم الفن، فقد هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي، المسلمين بمناسبة عيد الفطر، حيث علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين".

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو، قائلا: "عيد مبارك.. تقبل الله منا ومنكم".

Eid mubarak everyone

Taqabbal-Allâhu minnâ wa minkum ???? May God Bless Everyone #Nueve pic.twitter.com/IKdo92mqns