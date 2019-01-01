نجاح زراعة رئة لمريضة مصابة بكورونا في النمسا

نجح فريق طبي نمساوي في إجراء أول عملية زرع رئة، على مستوى أوروبا، لمريضة أصيبت بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تسبب في إصابتها بفشل رئوي حاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعرب الفريق الطبي المختص بمستشفى فيينا الجامعي خلال مؤتمر صحفي عن ارتياحة لنتيجة العملية التي أجريت للمريضة التي تبلغ من العمر 45 عامًا وكان وضعها ميئوسا منه بسبب إصابة الرئتين بفشل تام.

وقال رئيس قسم الجراحة الطبيب والتر كليبيتكو: "ليس لدينا مشكلة خطيرة وجميع أجهزة المريضة تعمل ونحن جميعًا راضون، موضحا أن "المرحلة الأكثر خطورة قد انتهت"