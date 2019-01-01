أحدث صيحات موضة كورونا.. كمامات من جلود الأفاعي

ابتدع أحد المصممين في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بصناعة كمامات من جلود الثعابين، من خلال صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية..

واستلهم براين وودز، الذي يملك شركة "آل أرييكان جيتور بروداكتس"، تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف بهدف القضاء على غزو الثعابين والإيجوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتقوم هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين، حيث يتعاون صائدو الأفاعي في الولاية مع وودز الذي يملك ورشة تقع في مدينة دانيا بيتش 40 كيلومترا شمالي ميامي.

وقالت صائدة الأفاعي إيمي سيوي إن هذه الأفاعي تعيث فسادا في إيفرجليدز التي يبلغ طولها ما بين 5.5 و6 أمتار وتأكل كل شي من الجرذان إلى الأيائل، بينما يبرر وودز ما يقوم به على أنه يحول حيوانا خطيرا إلى قطعة أزياء.

ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي، وأطلقت في براري فلوريدا مثل بلدة إيفرجليدز حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها.

يذكر أن سعر الكمامة المصنعة من جلد الثعبان يبلغ نحو 90 دولارا أمريكيا.