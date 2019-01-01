بالتزامن مع كورونا.. ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

09:07 م | الأحد 24 مايو 2020
بالتزامن مع كورونا.. فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

بالتزامن مع كورونا.. فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

كتب: (وكالات)

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أكدت مصادر محلية في تايلاند، ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول عقب نفوق عدد منها فجأة، في وقت تكافح فيه البلاد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وقال صاحب مزرعة خيول تبعد 100 ميل، عن العاصمة "نوبادول ساروبالا": "فقدت 18 حصانا خلال الأيام التسعة الماضية، ولم تكن لدينا فكرة عن سبب ذلك".

وأضاف صاحب المزرعة: "اكتشفنا في وقت لاحق أنها جاءت من الحمير الوحشية التي وعلى ما يبدو عبرت من الصين".

وأشارت مصادر محلية، إلى نفوق أكثر من 500 حصان منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير الماضي، فيما أكدت عينات الدم التي تم تحليلها في بريطانيا في مارس الماضي، أن الإصابات ناجمة عن مرض "الخيل الأفريقي"، هو مرض فيروسي يأتي على الخيول.

من جهته، قال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا، رئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان مارك شيب: "الأمن الحيوي العالمي أمر محوري".

وأضاف "شيب": "بمجرد أن يظهر، يمكن أن تكون النتائج مكلفة للغاية، ويصعب استئصالها ويمكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى".

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