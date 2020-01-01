موز وتفاح وبطيخ وجوافة بأسعار مخفضة: حلّي بُقك

عيدية أصحاب محلات الفاكهة، بقرية أم خنان، التابعة لمحافظة الجيزة، لسكان القرية، فى عيد الفطر المبارك هذا العام، كانت مختلفة، بتخفيض الأسعار، مراعاةً للظروف المادية التى يمر بها كثيرون، ولتشجيعهم على الشراء فى نفس الوقت، وتحقيق مكاسب.

محمود عصام، صاحب محل فاكهة، ومنسق المبادرة، قام بتخفيض أسعار الفاكهة، خلال أيام العيد الثلاثة، حيث يبيع كيلو الموز بـ5 جنيهات، والتفاح بـ15 جنيهاً، والخوخ بـ6 جنيهات، والبطيخ بين 25 و35 جنيهاً، وفقاً للحجم. لاحظ «محمود» انتعاشاً فى حركة البيع والشراء، منذ إطلاقه المبادرة الخيرية: «أنا وزمايلى فى السوق رخصنا سعر الفاكهة، والجميل إن المكسب والرزق بقى أحسن من الأول، عشان الناس تحمست للشراء، بعد ما كان معظمهم امتنع عن شراء الفاكهة، واعتبرها من الرفاهيات».

درجة كبيرة من الوعى يتمتع بها «محمود»، جعلته يتجنب طرق انتشار فيروس كورونا، فيحرص على تعقيم وتطهير المحل باستمرار، حتى لا يتسبب فى نشر أى عدوى بين الزبائن.

وكان إسلام فتحى، صاحب محل فاكهة، من أوائل المنضمين إلى المبادرة، حيث قام أيضاً بتخفيض أسعار الفاكهة: «مش بس الفاكهة، حتى الخضار بعمل عليه عروض كمان، وبنزل فى السعر فى نهاية كل يوم».

يبيع «إسلام» كيلو الكانتالوب بـ9 جنيهات، الجوافة بـ8 جنيهات، الفراولة بـ7 جنيهات ونصف، أما عروض الخضار، فهى 3 كيلو خيار وجزر بـ10 جنيهات، 2 كيلو بصل أحمر بـ10 جنيهات، 2 كيلو فلفل رومى بـ10 جنيهات.

ويعيب «إسلام» على التجار الذين يرفعون من سعر السلع خلال فترة العيد والمواسم بشكل عام: «بيستغلوا المناسبة وحاجة الناس، ويرفعوا السعر بشكل كبير، وتلاقى كل واحد بيبيع بسعر على هواه، والناس ظروفهم صعبة اليومين دول»، الأمر الذى دفعه للانضمام إلى المبادرة بمجرد أن سمع عنها.