جريمة على الأونلاين.. ابن يقتل والده خلال اجتماع عبر تطبيق زووم

06:34 م | الأحد 24 مايو 2020
زووم

زووم

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة شهدتها الأراضي الأمريكية، أمس الخميس، طعن شاب يدعى توماس والده دوايت باورز صاحب الـ72 عاما.

وحدثت الواقعة في مقاطعة سوفولك بولاية نيويورك الأميركية، حيث طعن الشاب صاحب الـ32 عاما، والده أثناء مشاركته في اجتماع عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني، بحضور 20 شخصا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأبلغ الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع "باورز" عبر تطبيق زووم الشرطة بالواقعة، حيث قال بعضهم إنهم شاهدوا جزءاً من هجوم الابن عليه، وقد أدلوا بأوصافه للشرطة.

وقال المحقق من شرطة المقاطعة، كيفين بيرير: "لاحظ المشاركون في الاجتماع أن الأب لم يعد موجوداً، ثم سمعوا صوت أنفاسه"، مضيفًا: "لقد كان من المريع أن يشهدوا ذلك".

وأشار إلى أن الدافع وراء الجريمة ما زال قيد التحقيق، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بفيروس كورونا، موضحا أنه لم يتضح بعد عدد الطعنات التي سددها الابن لوالده.

وأعلنت السلطات لاحقاً، عن القبض على الابن بعد ساعة من تلقيها البلاغ، حيث لم يكن يعرف المبلغون المكان الذي كان يتحدث منه الأب، وأوضحت السلطات أن الابن حاول الهروب من رجال الشرطة، وقفز من الطابق الثاني من منزله، وأصيب إثر ذلك وتم نقله للمستشفى، وأكدت أنه متهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.

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