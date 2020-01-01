أزمتان بمسلسل لعبة النسيان.. أوله مخرجين وآخره اشتباه بكورونا بين النجوم

أزمتان ارتبطتا بمسلسل لعبة النسيان، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني المنتهي منذ ساعات، بداية من اعتذار المخرج هاني خليفة عن العمل به، وصولا إلى إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، وعليه هناك اشتباه بانتقال المرض إلى فريق العمل.

أزمة انسحاب المخرج هاني خليفة

والأزمة الأولى تعود إلى منتصف أبريل الماضي، حينما انسحب المخرج هاني خليفة من إخراج مسلسل "لعبة النسيان"، وقد انتشرت عدة أخبار تفيد بأن سبب انسحابه هو انتشار مرض كورونا بالدولة.

وتعليقًا على ذلك وقتها، أكّد السيناريست تامر حبيب مؤلف المسلسل لـ"الوطن"، إنَّ المخرج هاني خليفة اعتذر عن استكمال العمل في المسلسل، نافيا أنَّ يكون حدث أي خلاف بين المخرج والقائمين على المسلسل، مبينًا أنَّ "خليفة" اعتذر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا وانتشار فيروس كورونا.

ووقتها أيضا، قالت الفنانة دينا الشربيني، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية " MBC مصر"، "هو حضر معانا المشاهد الأولى والتجهيزات النهائية للمسلسل، ولكنى بالفعل لا أعرف السبب الرئيسي لانسحابه من المسلسل لأننا لم نتحدث بعدها، ولكنى لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي (في إشارة لفيروس كورونا)".

وأضافت دينا الشربينى: "أوجه له الشكر والله، ما هو طبعًا الخوف من فيروس كورونا ده عندنا كلنا"، مشيرة إلى أن الالتزام بميعاد العرض والعقود، هو ما ألزم الفنانين باستكمال التصوير.

رجاء الجداوي تقضي العيد في العزل بعد الإصابة بـ كورونا

ومنذ ساعات، نقلت الفنانة رجاء الجداوي، إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ إذ أكدت مصادر مقربة لـ"الوطن"، إصابتها.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن أبطال المسلسل الذي شاركت به رجاء الجداوي، سيخضعون لمسحة كورونا صباح اليوم الأحد للاطمئنان على نفسهم ومنهم دينا الشربيني بطلة العمل، بالإضافة إلى باقي فريق العمل محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء جلال وأحمد داوود وهنا داوود وأحمد ثروت، ومخرج العمل أحمد شفيق والسيناريست تامر حبيب.

وتتصدر دينا الشربيني، قائمة التريندات بموقع "تويتر"، عقب إعلان إصابة الجداوي؛ ليتسائل المتابعين حول صحتها هي وفريق العمل كونهم مخالطين لها.

يُذكر أنَّ مسلسل "لعبة النسيان" سيعرض في موسم شهر رمضان المقبل ومن بطولة كل من إنجي المقدم، محمود قابيل، أحمد داوود ورجاء الجداوي" ومن تأليف تامر حبيب.