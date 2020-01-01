بعد إصابتها بكورونا.. نشطاء "تويتر" لـ الجداوي: "ألف سلامة للأنيقة"

وعلقت "ديما": "ادعوا للمlثلة رجاء الجداوي، ربنا يشفيها اتصابت بفيروس كورونا، الله يشفيها ويشفي كل مريض".
وأكدت منذ ساعات، مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.
ويذكر أن الفنانة القديرة شاركت في بطولة مسلسل لعبة النسيان خلال دراما رمضان، حيث جسدت دور "زوزو" المربية الخاصة برقية (دينا الشربيني).
ويعيش أبطال مسلسل "لعبة النسيان" حالة من الخوف الشديد بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن أبطال المسلسل الذي شاركت به رجاء الجداوي، سيخضعون لمسحة كورونا صباح اليوم الأحد للاطمئنان على نفسهم ومنهم دينا الشربيني بطلة العمل، بالإضافة إلى باقي فريق العمل محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء جلال وأحمد داوود وهنا داوود وأحمد ثروت، ومخرج العمل أحمد شفيق والسيناريست تامر حبيب.
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