بعد إصابتها بكورونا.. نشطاء "تويتر" لـ الجداوي: "ألف سلامة للأنيقة"

07:22 ص | الأحد 24 مايو 2020
رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

كتب: منة الصياد

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تصدرت منذ قليل، الفنانة رجاء الجداوي تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

حزن كبير أصاب نشطاء موقع "تويتر" بعد الإعلان عن إصابة الفنانة القديرة، حيث وجه إليها الكثير من محبيها الدعاء بالشفاء العاجل، فأبرز ما جاء بين التعليقات:

غردت "نور": "رجاء الجداوي جالها كورونا، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب".

ودون "محمد": "ألف سلامة للأنيقة، الله يشفيها ويعافيها من كورونا ويعافي كل مريض يارب يا كريم".

فيما علقت "سعاد": "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب".

ودونت "نوشا": "خبر إصابة رجاء الجداوي بكورونا حزين ومرعب جدًا".

وغردت "إيمان عادل": "لو فقدنا رجاء الجداوي بسبب كورونا هتبقى قفلة وحشة أوي، ربنا يشفيها ويعافيها".

وعلقت "ديما": "ادعوا للمlثلة رجاء الجداوي، ربنا يشفيها اتصابت بفيروس كورونا، الله يشفيها ويشفي كل مريض".

وأكدت منذ ساعات، مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.

ويذكر أن الفنانة القديرة شاركت في بطولة مسلسل لعبة النسيان خلال دراما رمضان، حيث جسدت دور "زوزو" المربية الخاصة برقية (دينا الشربيني).

ويعيش أبطال مسلسل "لعبة النسيان" حالة من الخوف الشديد بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن أبطال المسلسل الذي شاركت به رجاء الجداوي، سيخضعون لمسحة كورونا صباح اليوم الأحد للاطمئنان على نفسهم ومنهم دينا الشربيني بطلة العمل، بالإضافة إلى باقي فريق العمل محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء جلال وأحمد داوود وهنا داوود وأحمد ثروت، ومخرج العمل أحمد شفيق والسيناريست تامر حبيب.

 

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