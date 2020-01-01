في برنامج مقالب.. آخر ظهور لرجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، لتنقل إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وجاء آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي، قبل تأكد إصابتها بفيروس كورونا، خلال استضافتها في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، مع فيفي عبده على قناة "MBC مصر".

وشاركت الجداوي في الموسم الرمضاني الأخير، بدورها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي أذيع آخر حلقاته يوم أمس.

وتعرضت الفنانة للإغماء، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامج "خلي بالك من فيفي"، إذ لم تتحمل الضغوطات وفقدت الوعي.

وكان المقلب يدور حول اختفاء مجوهرات كانت ترتديها فيفي عبده أثناء الحلقة، ما جعل الجداوي تدخل في حالة توتر كبيرة، قبل أن تتظاهر فيفي بأنها فقدت الوعي.

واتهمت خادمة فيفي، والتي تشاركها في المقلب، الفنانة رجاء الجداوي بأنها سبب كل ما حدث، ما جعل الأخيرة تنفعل وتتشاجر معها، قبل أن تفقد الوعي، ومن ثم تخبرها فيفي عبده أنه مقلب وتعتذر لها.