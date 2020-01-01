بين السخرية واحتمالية وجود جزء ثانٍ.. "النهاية" يثير الجدل

06:39 ص | الأحد 24 مايو 2020
يوسف الشريف في مسلسل النهاية

يوسف الشريف في مسلسل النهاية

كتب: حسن شحاته

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شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، إلى جانب كوكبة من النجوم، جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النهاية الغامضة للعمل الدرامي الذي تصدر التريند في أغلب حلقاته خلال شهر رمضان.

وتباينت ردود فعل متابعي مسلسسل النهاية، الذي تدور أحداثه حول نهاية العالم بطريقة الخيال العلمي للمرة الأولى في الوطن العربي، ما بين السخرية من نهايته بتلك الطريقة، وتوقعات بعمل جزء ثانٍ منه، لذلك نرصد لكم أبرزها في السطور التالية.

السخرية من الحلقة الأخيرة لمسلسل "النهاية"

قام العديد من رواد تويتر، بالسخرية من إسدال الستار على مسلسل النهاية بتلك الطريقة، حيث علقت "دينا" عبر حسابها على تويتر: "إحنا نعمل مسلسل اسمه النهاية.. حلو.. وبعدين مش هنعمل ليه نهاية.. ودا يبقي اسمه قمة الإعجاز الفني".

وغرد حساب يحمل اسم "إسلام أبو العنين"، قائلا: "تخيل أنت تفضل 30 يوم متابع ومستحمل مط وملل و5 دقايق مسلسل و50 دقيقة إعلانات، وفي الآخر تخرج من المسلسل مش فاهم أي حاجة، متشكرين يا عم الشابوه".

بينما تسأل البعض عن نهاية الشابوه الذي اعتادوا على قولها للفنان يوسف الشريف في آخر حلقة من كل عمل درامي في رمضان، كما سخرت "ندى غزال" من نهاية المسلسل بطريقة غامضة، قائلة: "كنت مستنية آخر لحظة عشان أفهم وبرده ما فهمتش". 

المشاهدين يرجحون وجود جزء ثاني لمسلسل النهاية

رجح بعض رواد "تويتر"، وجود جزء ثانٍ لمسلسل النهاية، حيث علق "عبيدة ريان"، قائلا: "أعتقد الجزء الثاني هتكون في الجزئية دي، بحلول ثلاثينيات هذا القرن قد يبعد شخصان عن بعضهما مئات الكيلومترات لكنهما سيشعران كأنهما يجلسان معا، وستتوفر تقنيات تتيح لنا لمس بعضنا"، بينما طالب "عبد الرحمن"، بضرورة عمل جزء ثانٍ.

ونشر أحد مغردي تويتر، صورة للقطة الأخيرة في المسلسل، معلقا عليها: "يتبع.. النهاية الجزء الثاني"، بينما عارض البعض فكرة أن يكون هناك جزء ثانٍ للمسلسل. 

مشاهدين يبررون نهاية المسلسل بتلك الطريقة

وبرر بعض الأشخاص ختام الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية بتلك الطريقة، حيث غرد حساب يحمل اسم "محمد"، قائلا: "اللي فهمته أن العلم باقي والخير باقي لآخر الزمن".

بينما علق إسلام: "النهاية محتاجة تركيز شوية، اللي ظهرت في الآخر دي هي اللي كان بيدرسلها، وهي أكتر واحده اتعلمت صح، هو عايز يقول إن العلم هو اللي انتصر في الآخر على الجهل ومش ضروري هو اللي أنقذ العالم، إنما المهم أن جيل اتعلم على إيديه هو اللي انتصر، وهو اللي هيسود بعد الدمار".

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