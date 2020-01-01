الاختيار والبرنس وخيانة عهد.. الإعدام يسيطر على مسلسلات رمضان

04:36 ص | الأحد 24 مايو 2020
الحكم بالإعدام على عشماوي في مسلسل الاختيار

الحكم بالإعدام على عشماوي في مسلسل الاختيار

كتب: حسن شحاته

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مساعد مخرج مسلسل الاختيار يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحلقة الأخيرة

سيطرت أحكام الإعدام على نهاية مسلسلات رمضان 2020، حيث شهدت 4 حالات، كان أبرزها مشهدي إعدام الإرهابي هشام العشماوي من مسلسل الاختيار، وفتحي من مسلسل البرنس.

وشهد مسلسل "الاختيار" و"البرنس"، تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا، لذلك نرصد لكم أبرز مظاهر الإعدام في نهاية دراما رمضان في العالم الحالي.

إعدام هشام عشماوي في مسلسل الاختيار

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار، القبض على الإرهابي هشام عشاوي، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد العوضي بعدما نجحت القوات الليبية بالقبض عليه وتسليمه للقوات المسلحة المصرية، ليصدر ضده حكم بالإعدام شنقا نظير العمليات الإرهابية التي قام بتنفيذها.

وانتهت الحلقة، بعرض مشهد حقيقي للحظة إعدام "عشماوي"، بسبب الجرائم الإرهابية العديدة التي قام بها، منذ خلعه للبذلة العسكرية وانضمامه للعناصر الإرهابية.

إعدام فتحي في مسلسل البرنس

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس، إعدام "فتحي" الذي يؤدي الشخصية الفنان أحمد زاهر، بعد العديد من حالات الظلم التي قام بها ضد شقيقه رضون البرنس "محمد رمضان"، ليقوم الأخير بتصويره أثناء قتل زوجته فدوى "روجينا" وشقيقه الآخر ياسر "محمد علاء".

وسلم رضوان الفيديو للشرطة، ليتم القبض على فتحي، وتنفيذ حكم الإعدام عليه.

إعدام مروان في مسلسل خيانة عهد

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل خيانة عهد، الحكم على الفنان خالد سرحان الذي يجسد شخصية "مروان" بالإعدام، في قضية قتل نادية، حيث طلب الصلاة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

إعدام ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين

وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل "لما كنا صغيرين"، خرج حسن "نبيل عيسى" من السجن، بعد اعتراف دنيا "ريهام حجاج" بقتل نهى. 

كما اعترفت دنيا، بقتل وائل " كريم قاسم"، ليتم تنفيذ حكم الإعدام عليها بنهاية الحلقة.

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