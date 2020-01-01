أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

يواصل فيروس كورونا المستجد، وضع العلماء والأطباء في حيرة شديدة، بعدما ظهرت أعراض جديدة تمامًا على بعض مصابيه، تختلف عن الأعراض المتعارف عليها منذ ظهوره.

وكشف محمد رضا محبوبفر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الإيراني، أن العديد من مصابي كورونا في إيران، لديهم أعراض في الجهاز الهضمي، بالمعدة والكبد والبنكرياس، دون أن تظهر عليهم الأعراض الشائعة للمرض، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأضاف الخبير الإيراني، أن أول شهرين من انتشار المرض شهد ظهور الأعراض الشائعة مثل السعال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، إلا أن الأعراض في الوقت الحالي أغلبها تتعلق بمتاعب الجهاز الهضمي.

وأوضح محبوبفر ماهية الأعراض الجديدة قائلًا: "تشمل الأعراض الجديدة الإسهال الحاد وتشنجات وآلام المعدة، والغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وانخفاض درجة الحرارة، وفقدان حاستي التذوق والشم".

وأكد الطبيب الإيراني، أن تلك الأعراض هي الأكثر شيوعًا بين مصابي كورونا من مختلف الفئات العمرية في إيران.

وحذر محبوبفر، من تغير أعراض كورونا، مشيرًا إلى أن ربع مرضى كورونا لا يظهر عليهم سوى أعراض الجهاز الهضمي، وينتهي بهم المطاف إلى طلب الرعاية الصحية لاحقا.