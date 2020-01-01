قلق في بريطانيا بسبب هجمات "البصق" على رجال الشرطة

الشرطة البريطانية
قلق كبير ينتاب الشرطة البريطانية في الآونة الأخيرة، بعد تزايد هجمات "البصق" عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكشفت بيانات أصدرتها الشرطة مؤخرًا، إلى أن هجمات البصق على أفراد الشرطة زادت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك".
ويزداد القلق مع ادعاء منفذي الاعتداء على الشرطة بالبصق في الفترة الأخيرة، بأنهم مصابون بفيروس كورونا، ما يثير المخاوف من نقل العدوى.
وأكد مكتب النيابة العامة البريطانية، أن السلطات تتحرك بسرعة لتقديم المعتدين إلى العدالة.
وأوضح المجلس الوطني لضباط الشرطة، أن زيادة حوادث الاعتداء على موظفي خدمة الطوارئ أثناء فترة الإغلاق، متعلقة بارتفاع الهجمات بالبصق على رجال الشرطة.
وشهد شهر أبريل الماضي، اتهام أكثر من 300 شخص بالبصق على أفراد الشرطة وأجهزة الخدمة العامة في بريطانيا، وانتهت أغلبها بإصدار أحكام قضائية.
وروى ضابط الشرطة أنتوني برايس تفاصيل القبض على شخص بصق عليه وعلى زميله، مشيرًا إلى أنه لم يصب بالفيروس، لكنه كان في غاية القلق هو وأسرته قبل ظهور النتيجة.
وأضاف: "لا أتعجب من تزايد الهجوم على الشرطة بهذا الشكل، الناس لا يحبون أن تملي عليهم ما يجب عليهم فعله".
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