10 خطوات للحفاظ على الرئتين في ظل تفشي فيروس كورونا

من المعروف أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تسبب مضاعفات خطيرة في الرئتين خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأشارت وكالة إرم إلى أن كورونا يشكل خطورة على من يعانون من أمراض القلب والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري.

ونقلت الوكالة عن الدكتور سمير غارد، أخصائي أمراض الرئة العالمية، مجموعة من التعليمات التي من المهم اتباعها للحافظ على الرئة خاصة في ظل انتشار فيروس كوورونا.

10 نصائح مهمة للحفاظ على الرئة

- ممارسة تمارين التنفس بانتظام

- الابتعاد عن الغبار والمواد المسببة للحساسية والملوثات

- تجنب التدخين أو الجلوس بجوار من يدخن.

- تناول الجوز والبروكلي لأنه غني بمضادات الأكسدة وجيد للرئتين، بالإضافة إلى الفاصوليا والتوت والأناناس والكيوي والملفوف والجزر والكركم والزنجبيل، بهدف تقوية الجهاز المناعي.

- الحفاظ على نظافة المنزل وتطهير الأسطح والأدوات المستخدمة بصفة دورية.

- غسل اليدين بالماء والصابون في حالة لمس الأسطح المعدنية

- تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالمسافات الآمنة

- الامتناع عن البصق

- تغطية الفم والأنف في حال السعال أو العطس بالكوع من الداخل، والتخلص من المناديل الورقية بشكل آمن.

- غسل اليدين بالماء والصابون بصفة دورية.