"الأوقاف": ممنوع زيارة المقابر لدواعي "كورونا"

انتهت مديريات الأوقاف فى مختلف المحافظات من وضع خطة «عيد الفطر»، وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وتقتصر مظاهر الاحتفالات على نقل تكبيرات العيد، التى تبثها إذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات الصوت، فى عدد من المساجد، مع استمرار إغلاقها، كما تم تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة فى محيط المقابر، لمنع الزيارات خلال أيام العيد. وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ مجدى بدران، اقتصار الصلاة على مسجد «السيدة نفيسة» بالقاهرة، بحضور 20 مصلياً، وأن يتم بث تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم، لتقوم مساجد محددة فى أنحاء الجمهورية بنقل التكبيرات، ومنع دخول المواطنين إلى المساجد.

وفى محافظة المنيا، أكدت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أنه تم تعيين خدمات أمنية متحركة وثابتة على جميع مقابر دفن الموتى؛ لمنع المواطنين من زيارتها خلال أيام العيد، أما فى الإسكندرية، فقالت مدير مستشفى العجمى، الدكتورة مرفت السيد، إنها أرسلت طلباً إلى إدارة مكافحة العدوى، من أجل الموافقة على إقامة صلاة العيد للأطباء، داخل المستشفى المخصص لعزل حالات «كورونا».