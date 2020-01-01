ما حكم أداء صلاة عيد الفطر خلف الإمام في التليفزيون؟

ساعات قليلة ويستقبل المسلمون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا أول يوم في شهر شوال لعام 1441 هجريا.

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر غدا في تمام الساعة الخامسة و22 دقيقة صباحا على أن تصلى في المنازل.

هل يجوز صلاة العيد خلف التليفزيون؟

ويتساءل الكثيرون حول ما إذا كان من الممكن الصلاة خلف الإمام في التليفزيون، وهو الأمر الذي أجابت عنه دار الإفتاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه لا يجوز صلاة العيد خلف التليفزيون أو الراديو.

كيفية أداء صلاة العيد

طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس طريقة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي قبيل وقت الظهر.