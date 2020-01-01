فواكه وألعاب.. خطة حديقة حيوان الجيزة للترفيه عن الحيوانات في العيد

11:21 م | الأحد 24 مايو 2020
حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة

كتب: سمر صالح

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للمرة الأولى من نوعها، تغلق أبواب حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها، وتختفي طوابير الزائرين من أمامها في الأعياد، تزامنًا مع أزمة الوباء الحالية وفرض حظر التجوال، تطبيقًا لقرارات الحكومة في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكي لا تصاب الحيوانات بالاكتئاب في ظل غياب الجمهور، وضعت إدارة حديقة الحيوان بالجيزة خطة لدعمهم نفسيًا، تبدأ من تواجد الحارس الشخصي لكل حيوان يوميًا، لا يغيب عنه ويعطيه الطعام، ويشاركه وقتًا طويلًا حتى لا يشعر الحيوان بالوحدة، يقول محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان في بداية حديثه لـ"الوطن".

يخصص الحراس وقتًا للعب مع الحيوانات للتسلية والدعم 

الفواكه المختلفة والآيس كريم بخاصة في أوقات الحر الشديد، مأكولات تحرص الحديقة على تقديمها للحيوانات للترفيه عنهم، وبحسب تعبير "رجائي"، المأكولات مع مداعبة حراس الحيوانات تشكل فارقًا معنويا لهم كنوع من التعويض على غياب الجمهور.

إلى جانب ما سبق، تخصص الحديقة وقتًا للعب والترفيه للحيوانات من خلال مشاركة الحراس لهم بعض الألعاب منها المراجيح، "عاملين خطة الدعم دي من بداية الأزمة وغياب الجمهور عن الحديقة ومكملينها في العيد بإذن الله"، حسب قول رجائي.

 

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