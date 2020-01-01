عمرها 90 عاما.. معمرة تدخل جينيس كأكبر محترفة في ألعاب الفيديو بالعالم

حطمت إمرأة يابانية عمرها 90 عاما، رقما قياسيا جديدا ودخلت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بعدما صارت أكبر إنسان يمارس ألعاب الفيديو في العالم.

وتبث السيدة اليابانية التي تدعى "هاماكو موري"، مشاهد لها أثناء أدائها ألعاب فيديو احترافية متعددة، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

ودخلت "اللاعبة الجدة"، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعبة ألعاب فيديو في العالم بعمر حوالي 90 عاما، وحصلت على شهادة كسر الرقم القياسي خلال شهر مايو الجاري.

وبدأ مشوار السيدة "موري"، مع ألعاب الفيديو، في مدينة شيبا اليابانية، إذ تمارس هذه الهواية منذ ما يقارب الـ39 عاما، كما أنشأت قناتها عبر يوتيوب منذ 4 أعوام، وتسميها "اللاعبة الجدة"، وتبث فيها مشاهد من ألعاب الفيديو المتنوعة مثل ألعاب السيارات وغيرها.

وقالت الجدة هاماكو موري، أكبر لاعبة تمارس ألعاب الفيديو في العالم، إن أكثر لحظة تشعر فيها بالحزن تكون عند خسارتها أي لعبة، وأضافت أن ألعابها المفضلة هي لعبة السيارات الشهيرة "غراند ثفت أوتو".