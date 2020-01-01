الدول العربية وعيد الفطر.. اثنتان احتفلت و17 غدا و3 في الانتظار

22 دولة عربية حددت موقفها من عيد الفطر المبارك، إذ تحتفل كل من موريتانيا والصومال، اليوم السبت، بأول أيام عيد الفطر، حسب لجنة الأهلة الموريتانية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال.

17 دولة عربية تحتفل بعيد الفطر غدًا

هناك 17 دولة إسلامية من المقرر أن تحتفل بأول أيام عيد الفطر، غدًا الأحد، بعدما تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الجمعة، بحسب ما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول.

وأعلنت الجهات المختصة في كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر، كذلك الأمر في الأردن وفلسطين ولبنان ومصر وتونس وليبيا.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني أن الأحد أول أيام عيد الفطر، كما أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا الموعد نفسه.

3 دول تتحرى هلال رمضان مساء اليوم

وفي سلطنة عمان والسودان والمغرب سيتم تحري هلال شوال مساء اليوم السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل الماضي.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، وقال المفتي إن السبت 23 مايو لعام 2020، هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجريًا، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام شهر شوال.