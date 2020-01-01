يا ليلة العيد أنستينا.. كواليس مقطوعة تغنت بها أم كلثوم منذ 81 عاما

"يا ليلة العيد أنستينا، وجدّدتي الأمل فينا".. تلك الكلمات التي تملأ الأرجاء قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، وترجع إلى نهاية ثلاثينيات القرن الماضي حينما تغنت بها كوكب الشرق، أم كلثوم، لأول مرة.

كواليس أغنية يا ليلة العيد

يا ليلة العيد، هي أغنية من تأليف أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، وقدمتها أم كلثوم عام 1939 من خلال أحداث فيلمها السينمائي "دنانير" من إخراج أحمد بدرخان.

وليلة عيد الفطر عام 1944، أهدت "أم كلثوم" الأغنية للملك فارق الأول، حينما حضر الحفل الذي أقيم بملعب النادي الأهلي، مختار التتش "سابقا"، بحسب ما ذكرته جريدة "الأهرام".

وحفل عيد الفطر تزامن مع العيد الثامن لجلوس الملك فاروٌق، ووقتها أضافت أم كلثون فقرة جديدة تمدح فيها الملك.

وخلال حفل عيد الفطر عام 1944، منح الملك فاروق، أم كلثوم، وسام الكمال وأطلق عليها صاحبة العصمة

وتغنت أم كلثوم بـ"ليلة العيد"، في الوصلة الثانية، بعد أدائها أغنيتي "ذكرياتي" و "رق الحبيب".

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