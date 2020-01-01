مسلسلات وإعلانات وسوشيال ميديا.. محمد صلاح يتصدر المشهد في رمضان

اعتاد محبي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على رؤية نجم الريدز يتصدر المشهد داخل المستطيل الأخضر، ولكن توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم يمنع من بروز "صلاح" خلال شهر رمضان، بالعديد من المواقف.

وتصدر صلاح السوشيال ميديا وشارك في بعض الإعلانات الرمضانية، كما أن اسمه لم يخلو من التواجد في المسلسلات الدرامية، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، كيف تصدر محمد صلاح المشهد في شهر رمضان؟

صلاح يقتحم السوشيال ميديا في رمضان

احتفل محمد صلاح بحلول شهر رمضان على طريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة له وهو يقوم بتعليق "زينة رمضان" احتفالا بحلول الشهر الكريم، بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

كما نشر "صلاح"، صوراً له عبر إنستجرام، وهو يؤدي تدريبات بدنية خلال الحجر المنزلي، وذلك في ظل توقف الدوري بسبب تفشي كورونا.

وأشادت صحيفة "صن" البريطانية، بالتزام "صلاح"، بالتدريبات البدنية، خلال شهر رمضان المبارك، معلقة: "الصيام لم يمنع صلاح، من الحفاظ على لياقته البدنية والالتزام بتعليمات يورجن كلوب".

صلاح يظهر في إعلانات رمضان

واصل محمد صلاح خطف الأضواء من خلال ظهوره في إعلان رمضاني، قامت إحدى شركات الاتصالات، بطرحه بمناسبة شهر رمضان الحالي، بعنوان "عزوتنا ملايين" بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجرى تصويره وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهر "صلاح" خلال الإعلان وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة به، وفي لقطة أخرى وهو يصنع كرة من الجوارب، ثم يركلها داخل سلة مهملات.

كما تداول "صلاح"، مقطع فيديو، لثاني إعلاناته في شهر رمضان 2020، عبر حسابه على إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يغني "راب" للمرة الأولى، ضمن حملة إعلانية لإحدى الشركات.

وتضمنت بداية الأغنية التي يؤديها في الإعلان على الكلمات التالية: "مش جاي أحكي عن بدايتي وقصتي.. وإزاي وصلت للنجاح وإزاي حققت شهرتي.. كل واحد فيكو ناجح والحقيقة في نظرتي.. أنتوا 100 مليون حكاية أولى إنها تتحكي".

واختتمها صلاح، بالظهور في فيديو لإحدى شركات الاتصالات، يقوم من خلاله رفقة ابنته مكة بالجواب على أسئلة عدد كبير من الأطفال، عبر مقطع فيديو تم تداوله على إنستجرام.

تداول اسم محمد صلاح في دراما رمضان

وبدأ اسم صلاح في التردد على الدراما الرمضانية في مسلسل "لعبة النسيان"، عندما تعرضت الفنانة دينا الشربيني (رقية) لصدمة في الحلقة التاسعة، عندما واجهها ابنها يحيى، بحقيقة فقدانها للذاكرة، عندما عرض عليها قميص نجم المنتخب ونادي ليفربول محمد صلاح، الذي يتمنى أن يصبح مثله.

وواجه يحيى أمه رقية، مؤكدًا لها أنها تكذب، وأنها لم تهتم يومًا بطموحه، ولم تكن تشاركه هواياته، وأن جده قال له إنها فاقدة للذاكرة.

وواصل اسم صلاح الظهور في المسلسلات، وذلك في مسلسل 100 وش، عندما اجتمع أفراد عصابة عمر (آسر ياسين) وسكر (نيللي كريم)، لمشاهدة مباراة ليفربول للنجم المصري "صلاح"، والاحتفال بتسجيله لهدف بالمباراة.

قبل أن تفكر العصابة في خطة جديدة، ولكن عمر يخبرهم بصعوبة الحصول على فكرة جديدة وعلى سبيل المزاح يقترح البعض سرقة صلاح عن طريق خطف مكة ابنته، ولكن رضوى تطلب منهم التفكير في أمر غيره لأن الرموز العالمية خطوط حمراء بالنسبة لأفكار وخطط العصابة.

محمد صلاح يتابع المسلسلات في رمضان

شارك محمد صلاح، متابعيه عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، صورة أثناء متابعته لمسلسل "رجالة البيت"، للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني، المعروض حاليا في شهر رمضان.

ووجه الفنان أحمد فهمي، رسالة شكر إلى "صلاح"، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر، صورة لمحمد صلاح، وهو يتابع المسلسل، وكتب تعليقا عليها: "شكرا مو صلاح".

كما أبدى "صلاح"، إعجابه بمسلسل "بـ 100 وش"، الذي يقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، رفقة عدد كبير من النجوم.

كما نشر "صلاح" صورة أثناء مشاهدته للمسلسل، عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، معلقاً عليها بإيموشن ضحك وقلب، يعكس تفاعله مع أحداث العمل.