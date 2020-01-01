تقرير: "أبل" تبدأ إنتاج سماعات الأذن اللاسلكية "أير بودس ستوديو"

06:07 ص | الأحد 24 مايو 2020
سماعات

سماعات

كتب: أ ش أ

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كشف تقرير نشر مؤخرا على الإنترنت أن شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بدأت بالفعل في إنتاج سماعات الأذن اللاسلكية "أير بودس ستوديو" وتعتزم إطلاقها خلال العام الجاري.

وأشار موقع "ديجي تايمز" المعني بالأخبار التكنولوجية إلى أن سماعات "أير بودس ستوديو" دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج، لافتا إلى أن إطلاقها رسميا في الأسواق ربما يكون في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ونقل الموقع عن مصادر قولها "في الوقت الذي يرجح أن تسرع أبل من التخلي عن سماعات الأذن السلكية ستستأنف الشركة شحناتها العادية من سماعات (أير بودس 2) خلال النصف الثاني من العام، وكما بدأ إنتاج سماعات الرأس الجديدة الملتفة حول الأذن، والتي تسمى (أير بودس ستوديو)".

وفي السياق ذاته، أشار المدون جون بريسر صاحب العديد من التسريبات المتعلقة بمنتجات شركة "أبل"، إلى أن سماعات الرأس التي تلتف حول الأذن التي تطورها "أبل"، قد تحمل اسم "أير بودس ستوديو".

ونشر بريسر تلك المعلومة - في تغريدة له الأسبوع الماضي عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" - قال فيها "يبدو أن (أبل) مصممة على العلامة التجارية (أير بودس) لسماعات الرأس الجديدة التي تلتف حول الأذن"، مضيفا أنها سيطلق عليها اسم "أير بودس ستوديو" وستحمل الاسم الرمزي "بي515"، وستطرح للبيع بسعر 349 دولارا أمريكيا.

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