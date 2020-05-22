الكمامات ممنوعة.. متاجر أمريكية تغامر بزبائنها "باسم الحرية"

10:45 ص | السبت 23 مايو 2020
الكمامات ممنوعة.. متاجر تغامر بزبائنها "باسم الحرية"

الكمامات ممنوعة.. متاجر تغامر بزبائنها "باسم الحرية"

كتب: (وكالات)

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منع عدد من المتاجر ومنافذ البيع في الولايات المتحدة الزبائن من ارتداء الكمامات التي تقي من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لإشباع رغبتهم في تجربة تسوق "حرة"، مما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي الأيام القليلة الماضية، تصدرت سلسلة من المتاجر الأمريكية عناوين الصحف ووسائل الإعلام، بعد أن وضعت لافتات تمنع الزبائن من الدخول في حال إصرارهم على ارتداء الكمامات الواقية.

ويعتبر المناهضون لإجراءات الإغلاق والوقاية التي تفرضها الكثير من الولايات الأمريكية، تعديا على الحريات الفردية وانتهاكا للحقوق الشخصية.

وقال أحد موظفي شركة "كوستكو"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أعمل لدى كوستكو وطلبت من زبون ارتداء كمامة احتراما لسياسة الشركة"، ليجيب الرجل الذي الذي يظهر في مقطع فيديو: "لن أفعل ذلك لأنني ولدت في بلد حر".

 وانتشرت مقاطع فيديو لمتسوقين يسعلون في وجوه البائعين "باسم الحرية"، اعتراضا على ما يرونه تقييدا للحقوق الفردية في ظل أزمة "كوفيد 19".

ولإشباع هذه الرغبة الجامحة في "التحرر"، وضعت سلسلة متاجر للتجزئة في ولاية كنتاكي لافتات كتب عليها "الكمامات غير مسموح بها في متاجرنا، انزعها عن وجهك أو اذهب إلى مكان آخر، توفقوا عن الاستماع لنصائح حاكم الولاية. إنه شخص غبي".

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضع متجر آخر في كاليفورنيا لافتة أخرى تشجع على العناق، لا على ارتداء الأقعنة.

وفي ولاية إلينوي، دافعت سلسلة متاجر تجزئة في محطات الوقود عن وضعها للافتات مماثلة، قائلة إن ارتداء الكمامة يجعل من الصعب التمييز بين البالغين والأطفال عند بيع المشروبات الكحولية والسجائر.

وأوصى خبراء الصحة، فضلا عن منظمة الصحة العالمية، بضرورة ارتداء الكمامات، لا سيما أثناء التواجد في أماكن مغلقة مثل المحال التجارية، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أصاب أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.

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