جوجل يحكم.. خريطة المسلسلات والبرامج الأكثر تصدرا للتريندات في رمضان

شهد السباق الرمضاني الذي ينتهي اليوم منافسة شرسة، وصار يعتبر من أقوى المواسم خلال السنوات الأخيرة، إذ تصارع عدد كبير من المسلسلات والبرامج عبر منصات تلفزيونية وإلكترونية عديدة، منهم من نال اهتمام المتابعين ومنهم من سقط.

أجرت "الوطن" مقارنة بعد الرجوع إلى قائمة تريندات جوجل اليومية، الموجودة عبر موقع محرك البحث الرسمي، والتي تعرض الأمور التي يبحث عنها الناس على مدار الساعة يوميا، لمعرفة خريطة أكثر المسلسلات والبرامج التي نالت اهتمام الجمهور خلال شهر رمضان، وذلك من خلال معرفة عدد الأيام التي ظهر كل مسلسل أو برنامج في القائمة اليومية خلال الشهر الماضي.

اتضح أن هناك 11 مسلسلا تواجدوا ضمن هذه القائمة اليومية طول الشهر، ولكن تباين كل منهم في عدد الأيام التي نال فيها اهتمام المتابعين وبُحث عنها فيها، وترتيبهم كالتالي:

الاختيار

جاء في المركز الأول في ترتيب أكثر المسلسلات ظهورا في قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان، مسلسل الاختيار الذي نجح في خطف الأنظار والتواجد على قائمة عمليات البحث الرائجة اليومية لجوجل لمدة 29 يوما من شهر رمضان.

ويحكي المسلسل سيرة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بالتوازي أيضا مع قصة الإرهابي هشام عشماوي، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

البرنس

وتقاسم مسلسل البرنس المركز الأول مع مسلسل الاختيار، إذ استطاع أيضا أن ينال إعجاب الجمهور ويظل متواجدا ضمن تريندات جوجل اليومية طوال 29 يوما من شهر رمضان المبارك.

قصة المسلسل في إطار دراما اجتماعية حول عائلة البرنس، وتتمحور حول رضوان، الذي يمنحه والده كل ثروته قبل موته ليحافظ عليها ويعطي أشقائه حقوقهم بعدما تنصلح أحوالهم، ولكن يدخل في صراعات فظيعة معهم، وهو من بطلو محمد رمضان وأحمد زاهر ونور وتأليف وإخراج محمد سامي.

النهاية

وجاء في المركز الثاني مسلسل النهاية، الذي على الرغم من أنه نوع جديد من الأعمال التلفزيونية، وتحديدا خيال علمي، بقى متواجدا ضمن أكثر عمليات البحث اليومية عبر جوجل طوال 28 يوما من شهر رمضان.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 بالقدس، حيث يحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه، والمسلسل من بطولة يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

الفتوة

أما مسلسل الفتوة فجاء في المركز الثالث بترتيب أكثر المسلسلات ظهورا في قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان، بعدما نجح في الاحتفاظ بوجوده في قائمة جوجل لعمليات البحث الرائجة 26 يوما من شهر رمضان.

تقع أحداثه في عالم الأحياء الشعبية، عام 1850، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة"، ويتحملون مسئولية حماية الأهالي، والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر وأحمد خليل، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

فرصة تانية

واحتل مسلسل فرصة تانية المرتبة الرابعة من حيث أكثر المسلسلات التي ظهرت ضمن قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان، إذ ظهر في القائمة لمدة 18 يوما.

ويقص خلال أحداثه حكاية ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها وإعطاءه فرصة أخرى بعدما تنتقم منه، والمسلسل من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي ومحمود البزاوي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ونحب تاني ليه

وعن المركز الخامس في ترتيب أكثر المسلسلات ظهورا في قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان، فكانت من نصيب مسلسل ونحب تاني ليه، الذي ظهر في القائمة اليومية 17 يوما.

حكاية المسلسل عن غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل شخصا آخر صدفة في إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، وهو من بطلولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

خيانة عهد

وكانت المرتبة السادسة في ترتيب أكثر المسلسلات ظهورا في قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان، مسلسل خيانة عهد، الذي ظهر في القائمة اليومية 9 أيام من الشهر.

المسلسل عن سيدة ثرية هى كبيرة أسرتها، تواجه منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها تخسر بسببها ابنها وتقرر الانتقام له، بطولة يسرا وحلا شيحا وخالد سرحان وبيومي فؤاد، تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز.

لما كنا صغيرين، لعبة النسيان

وذهب المركز السابع، وقبل الأخير أيضا، في ترتيب أكثر المسلسلات التي ظهرت في تريندات جوجل اليومية خلال رمضان، مناصفة بين مسلسلي لما كنا صغيرين ولعبة النسيان، الذي تواجد كل منهما في القائمة لمدة 4 أيام من الشهر.

"بـ100 وش" و"فالنتينو" و"رجالة البيت"

أما المركز الأخير فتقاسمه 3 مسلسلات، هم "بـ100 وش" و"فالنتينو" و"رجالة البيت" إذ ظهر كل منهم في قائمة تريندات جوجل اليومية طوال شهر رمضان يوما واحدا فقط.

برامج رمضان في قائمة التريندات "نادرة"

أما من حيث البرامج الرمضانية التي ظهرت في مؤشرات جوجل اليومية لعمليات البحث الأكثر تداولا، فهناك غياب شبه تام، إذ لم ينجح أي برنامج في خطف أنظار الجمهور بدرجة كبيرة، فلم يهتم الناس سوى بـ"رامز مجنون رسمي" و"قلبي إطمأن"، وعلى الرغم من ذلك كان ظهورهما قليل أيضا.

ظهر اسم برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، في قائمة تريندات جوجل اليومية 4 أيام فقط من شهر رمضان، ليصبح بذلك أكثر برنامج بحث عنه الناس في رمضان، وهذا بالإضافة إلى أسماء النجوم الذين ظهرت أسمائهم في القائمة اليومية لعمليات البحث الرائجة وارتبطوا بظهورهم في البرنامج.

ومن المفاجآت أيضا أن البرنامج الإماراتي "قلبي إطمأن" نال نصيبا من اهتمام الناس، وعلى الرغم من أن ظهوره في قائمة تريندات جوجل اليومية كان قليلا جدا، إلا أنه ظهر ولم يختف تماما كالبقية.

و"قلبي إطمأن" هو برنامج خيري عُرض رسميًا لأول مرة في 13 مايو 2018، ونسبَ مشاهدة وتفاعلات عالية، ويعرض البرنامج حالات اجتماعية واقعية يعمل شاب من الإمارات العربية المتحدة يُسمى "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة.