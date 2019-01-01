أمريكي يكلف شركته 100 ألف دولار بعد ادعائه الإصابة بكورونا

ذكرت النيابة العامة الفيدرالية الأمريكية، أن مواطنا بولاية جورجيا كلّف شركته نحو 100 ألف دولار جراء الإغلاق والتعقيم وإرسال زملائه إلى الحجر الصحي، بعدما ادعى كذبا إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، فقد وجّهت النيابة العامة لأنطونيو دافيس "34 عاما" تهمة غش صاحب العمل بعد تزوير شهادة طبية موجهة قالت إن اختبارات الكشف عن كورونا المستجد الخاصة به جاءت إيجابية، قبل أن يعترف لاحقا بأنه لم يُصاب بالمرض.

ووفقا للنيابة العامة، فقد كلفت كذبة دافيس الشركة أكثر من 100 ألف دولار وأجبرت 4 من زملائه على الأقل على الدخول في حجر صحي.