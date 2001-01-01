قصة صورة.. صالح سليم يتسلم جائزة لقب نادي القرن الأفريقي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة ضخمة، وضعها نادي الزمالك على أبواب مقره الرئيسي بميت عقبة، للتأكيد على أحقيته في لقب نادي القرن الأفريقي، حيث كتب مجلس الزمالك على اللافتة: "الزمالك نادي القرن الحقيقي، اللقب بالبطولات، وليس بالمجاملات".

وجاء ذلك في ظل احتفالات غريمه التقليدي النادي الأهلي، بالذكرى الـ20، لحصوله على لقب نادي القرن الأفريقي، التي أعلن "الكاف" نتيجتها في نهاية عام 2000.

صالح سليم يتسلم جائزة لقب القرن الأفريقي

تسلم المايسترو صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسطوري، جائزة لقب نادي القرن، يوم 22 مايو لعام 2001، وذلك في حفل ضخم بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أعلن أن النادي الأهلي، هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا، بعدما تمكن من جمع 40 نقطة في رصيده، وذلك خلال مشاركاته في البطولات الأفريقية المختلفة، التي تصدر بهما القائمة، رغم غيابه عن البطولات الأفريقية لمدة 6 سنوات في آواخر التسعينيات، ليحتل بها المركز الأول، بين جميع أندية قارة أفريقيا، ليتسلم المايسترو الجائزة، بعدما سافر مع عدلي القيعي، بالرغم من مرضه الشديد.

وجدير بالذكر، أن صالح سليم صرح حينها خلال المؤتمر، أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام، للتتويج باللقب من جديد.