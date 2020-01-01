"ليس له أعراض سلبية".. علماء روس يختبرون لقاحا ضد كورونا على أنفسهم

08:48 م | الجمعة 22 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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قال فريق بحثي من مركز "جامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنهم نجحوا في تجارب بشرية على لقاح ضد الفيروس التاجي المستجد كورونا، إذ أجروا هذه التجارب على أنفسهم.

وأكد العلماء الروس، أن تجاربهم الناجحة أثبتت وجود المناعة لدى الأشخاص الذين تعرضوا له، بالإضافة إلى أنه لم تظهر أي أعراض سلبية بسببه، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية.

وذكر رئيس المركز وعضو أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر جينسبورج، أن "الخبراء الذين طوروا اللقاح واختبروه على أنفسهم يحمون أنفسهم في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا، ويتيحون فرصة مواصلة العمل على وضع اللقاح ضد الفيروس".

واكتفى "جينسبورج" بالقول إن الذين اختبروا اللقاح على أنفسهم مجموعة كبيرة من موظفي المركز، بينهم مطورو اللقاح، ومنظمو الاختبارات قبل السريرية، وخبراء التكنولوجيا، دون أن يذكر عددهم.

وأشار ألكسندر جينسبورج، إلى أن اللقاح الذي عملوا عليه هو اللقاح الموجه الواعد "نيتسيم" الذي طُور استنادا إلى الحمض النووي لفيروس "أدينو"، وجرى إدخاله في الخلايا الوراثية لفيروس كورونا التاجي المستجد.

ويستغل العلماء "أدينو" على أنه "ناقلة" تنقل الجينات التاجية إلى الخلايا حيث تقوم بتفعيل عملية تخليق البروتينات في غشاء الفيروس الجديد، كي يتعرف جهاز المناعة على عدو محتمل جديد، لذلك أطلقت على اللقاح تسمية " اللقاح الموجه".

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