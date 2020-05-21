دعاء ووعيد وإشادات.. تعليقات المشاهير على مسلسل الاختيار: "حكاية وطن"

اصطف المصريون أمس، لمتابعة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تضمنت أحداث معركة البرث التي استشهد فيها بطل المسلسل الشهيد أحمد منسي، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

كثير من عبارات الحزن على الشهداء والإشادة بالأدوار البطولية لأفراد الجيش ملأت صفحات "السوشيال ميديا"، حيث حصدت الحلقة العديد من ردود الأفعال الإيجابية، إذ سرعان ما تصدر اسم المسلسل والمعركة التي دارت في آخر حلقاته ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الكثيرون معبرين عن مدى احترامهم للجيش وبطولاته.

تعليقات الفنانين على مسلسل الاختيار

كثير من الفنانين علقوا على أحداث المسلسل بمزيج من المشاعر التي تنوعت بين الفرحة بالشهداء والحزن عليهم والدعاء على أعداء الوطن.

نشر "البزاوي"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة جمعته بـ "كرارة"، بطل المسلسل، وعلق عليها: "ممثل وفنان وعبقري وبطل ونجم وانتحاري في إبداعك، يا عظيم يا بطل مصر والعرب، حققت اللي نفسنا فيه، ورفعت من قيمة كل فنان مصري".

وأضاف "هافتخر بإني فنان بيك، هافتخر أني وقفت قدامك في يوم من الأيام، هافتخر بأني صاحبك، يا أمير الفن المصري والعربي".

صلاح عبدالله

ونشر الفنان صلاح عبدالله، تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، كتب فيها: "لكنها دموعُ الفخرِ والتباهي بشهداءِ مصرَ وأبطالها الذين عاهدوا الله وتعاهدوا على حماية أرضها وشعبها بأرواحهم وقالوا على لسان شهيدها الشاعر الذي لم ولن ننساه "نحنُ أمنُ مصرَ نحميها سوياً ونصدُ كيدَ الحاقدينَ" وهذا كان الاختيار".

#ملحمة_البرث #بعدالحلقة٢٨

… … ولكنها دموعُ الفخرِ والتباهي بشهداءِ مصرَ وأبطالها الذين عاهدوا الله وتعاهدوا على حماية أرضها وشعبها بأرواحهم وقالوا على لسان شهيدها الشاعر الذي لم ولن ننساه

"نحنُ أمنُ مصرَ نحميها سوياً ونصدُ كيدَ الحاقدينَ"

وهذا كان #الإختيار — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 21, 2020

محمد رمضان

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من الجنازة الحقيقية للشهيد منسي، ظهر فيها الفنان محمد رمضان إلى جانب الجثمان.

وعقب "رمضان"، على هذه الصور داعيا للشهداء، مؤكدا أنه كان شرف عظيم له أنه تعرف على القائد أحمد منسي وعائلته، وأنه حضر جنازته.

طبعاً شرف عظيم إني عرفت القائد #أحمد_المنسي شخصياً هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها ان شاء الله ♥️ رحم الله شهداء الوطن pic.twitter.com/vuawGMxFRT — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) May 22, 2020

أحمد حلمي

نشر أحمد حلمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له استعاد من خلالها فترة تجنيده في الجيش، وعلق عليها كاتبًا: "دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر، سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد، تحية لكل شهيد استشهد في حب الوطن مصر.. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم، كلنا جيش واحد في بلد واحدة، ودائمًا على العهد يا رجالة".

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، عدة صور للشهيد منسي، معلقة "ماذا بينك وبين الله يا منسي عشان يخلينا ندعيلك كدا كل يوم في رمضان، إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الأطفال اللي عمرها ما شافتك تبقى حافظة اسمك وبتردده كبطل وأسطورة بعد استشهادك بسنين".

وتابعت: "إيه اللي بينك وبينه عشان أسر وعائلات عربية قبل المصرية تبكي عليك وتدعيلك بالرحمة في ليالي الشهر الكريم، هل هى النية ولا الإخلاص ولا إيه؟! علاقتك بربك كانت عامله إزاي وفيه إيه كمان وكمان مانعرفوش عن أخلاقك وعظمتك وبطولتك؟".

وواصلت الفنانة، "يا منسي لست بمنسي، أنت مثال وقدوة، يا ترى كان إيه الي بينك وبين ربك يا منسي".

نجلاء بدر

وقالت نجلاء بدر: "الاختيار مش مسلسل، الاختيار حكاية وطن.. احترموا البيادة يا غجر (الرسالة موجهة للخونة فقط)".

محمد رياض

نشر محمد رياض، صورة للشهيد منسي، كُتب عليها آية قرآنية جاء نصها كالآتي: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة".