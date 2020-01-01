"والله لسه بدري".. كواليس أشهر أغنية في وداع رمضان

11:55 ص | الجمعة 22 مايو 2020
شهر رمضان

شهر رمضان

كتب: فادية إيهاب

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كواليس أغنية "والله لسه بدري"

"والله لسه بدري".. هي من أشهر الأغاني التي قدمتها "فاضل" والوحيدة التي مضمونها حول طقوس الأيام الأخيرة في رمضان، وكتبها الشاعر عبدالفتاح مصطفى، في ستينيات القرن الماضي.

وعن كواليس تلك الأغنية،  قال الشاعر عبدالفتاح مصطفى، في مجلة صباح الخير بعدد عام 1965، إنه كتب كلمات "والله لسه بدري" وقدمها للإعلامي وجدي الحكيم وكان آنذاك يشغل منصب مراقب الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية؛ ليعجب الحكيم بها وعرض كلماتها على المطربة شريفة فاضل، حيث تحمست لها كثيرا وقدمتها للموسيقار عبدالعظيم عبدالحق الذي لحنها في يومين فقط بشقته بالعباسية.

وقال الراحل وجدي الحكيم، أحد رواد الإذاعة، في أحد أحاديثه، أنه حين غنت المطربة "والله لسة بدري" لم تحصل على مقابل نظير غنائها، واعتبرت أن وجود أغنية لها في شهر رمضان على الخريطة الإذاعية، أمر يشرفها.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة. 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنها  المسؤولة عن استطلاع الهلال بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإعلان بداية الشهور كما ستعلن النتيجة عبر الصفحة الرسمية للدار، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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