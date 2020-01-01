"ضحك العريس".. زملاء وأبناء منسي يشاركون في أغنية "إحنا مش بتوع حداد"

طُرحت أغنية "إحنا مش بتوع حداد" الخاصة بالشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي بعد مشهد استشهاده في مسلسل الاختيار الذي يعرض حاليا، وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام وألحان وغناء المطرب أحمد جمال وإنتاج star edge أحمد عبدالسلام وهبة غندور.

وقال رائد بالمعاش محمد وديع صاحب شعارات الصاعقة و"قالوا إيه" الشهيرة بعد طرح الأغنية الجديدة التي سبق ونشرت "الوطن" حصريا كلماتها منذ أكثر من 10 أيام قبل عرضها إن فيديو كليب "إحنا مش بتوع حداد" إنها إلى منسي وجميع الأبطال من شهداء الجيش المصري.

وأضاف وديع أنه ظهر في الفيديو كليب وشاركه 14 ضابط قوات خاصة بالمعاش في الكورال: "كلهم اتقالهم قبل التسجيل بـ 24 ساعة وكله ساب اللي وراه واللي قدامه وجه فورا".

وتابع أن الأغنية الجديدة لم تظهر في مسلسل الاختيار حتى تعطي روحا أخرى، بحسب وصف وديع: "الفكرة أن المسلسل عامل حالة حزن وشجن أوي، فالناس فكروا يعملوها خارج المسلسل وتنتشر بره على السوشيال ميديا والقنوات عشان تدي روح تانية إن لا إحنا مش بتوع حداد".

وأعرب وديع عن سعادته لمشاركة زملائه ورؤيتهم قائلا: "كان في ناس متقابلناش بقالنا سنين بس بمجرد ما عملت جروب وقولتلهم إن الأغنية دي للشهداء كل واحد ساب حياته وجه، في ناس جم من محافظات بعيدة"، كما أخذوا يمزحون ويلعبون مع حمزة وعليا أبناء الشهيد منسي كونهما شاركا في الفيديو كليب.

وأشار وديع إلى أن كان الهدف الأكبر لمجيء الضباط بالمعاش هو رؤية أبناء منسي "حمزة وعليا": "مش في دماغهم أنهم يعملوا أغنية قد ما هما جايين لأولاد البطل عشان يقعدوا معاهم وده كان الهدف الأكبر".

وحكى صاحب شعارات الصاعقة عن سعادة "حمزة وعليا" بمشاركتهما في الأغنية والجلوس معهم جميعا، رغم أنهما اعتادا على هذه الأجواء.

وتقول كلمات أغنية "إحنا مش بتوع حداد": "وقف هنا وافتح جميع كُتب التاريخ، واكتب وقول أبطال بتعشق أرضها، وتضحي عادي بعمرها، وسط الذهول صمت المكان فجر وأدان، وصلوا حي على الحياة، نده الوطن لبوا نداه، ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته، أكيد ينول، واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ميتكسرش، وكل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش منسي، 100 مليون يموتوا والبلد دى متنحنيش، الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها واللى سابها، الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادي، كفني علمك يا بلادي، ربنا أخيراً كتبها، واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ميتكسرش، وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش، منسى 100 مليون يموتوا، والبلد دي متنحنيش".