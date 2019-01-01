له ذنب.. علماء الفلك يكتشفون نوعا جديدا من الكويكبات

الشائع أن الكويكبات والمذنبات فئات محددة بدقة شديدة، فالمذنبات لها مدارات طويلة ومتكررة ومليئة بالثلج المتطايرة التي تولد هالة متربة ضبابية وذيل عندما تقترب من الشمس، والكويكبات صخرية وجافة وخاملة بشكل عام، مع مدارات في النظام الشمسي تشبه مدارات الكواكب.

على الرغم من كل ذلك، فإنه بين الحين والآخر يصادف العلماء شيئًا يتحدى هذه التعريفات، آخرها كويكب مكتشف حديثًا يدعى 2019 LD2، يعتبر من نوع لم يُر من قبل، بحسب موقع "sciencealert" العلمي.

الجسم الفضائي الجديد له مدار يشبه الكويكب، ولكن له ذيل يشبه المذنب، وهذا نادر، ولكن ليس غير معروف، إذ تُسمي الكويكبات التي تظهر خصائص تشبه المذنب (مثل الغازات والتسامي) الكويكبات النشطة، فهذا ليس ما يجعله مميزا، بل المكان المُكتشف فيه هو الذي يجعله فريدًا.

يشترك الجسم في مداره مع المشتري، في سرب كويكبات يعرف باسم المشتري طروادة، ولفت عام 2019 انتباه الفلكيين لأول مرة في أوائل يونيو، عندما اكتشف نظام الإنذار الأخير لتأثير الكويكبات الأرضية (ATLAS) في جامعة هاواي إشارة جديدة باهتة يبدو أنها كويكب في مجموعة طروادة.

جاءت ملاحظات المتابعة بسرعة في 10 يونيو، لاحظ علماء الفلك الذين يستخدمون أطلس ما يبدو أنه سلوك يشبه المذنب، وفي 11 و13 يونيو، وجد علماء الفلك الذين يستخدمون مرصد Las Cumbres نفس الميزات، وفي يوليو 2019 كانت صور ATLAS الجديدة هي الفاصلة: باهتة لكنها موجودة تظهر له ذيل يشبه المذنب.

كان لا بد من تعليق المزيد من الملاحظات من تلك النقطة مع تحرك سرب المشتري طروادة خلف الشمس، حيث لا يمكن رؤيتها، لكنهم ظهروا مجددًا مؤخرًا، وفي الشهر الماضي ألقى علماء الفلك نظرة أخرى.

كان 2019 LD2 لا يزال يتباهى بذيل مثل العروس الكونية الرائعة؛ ربما كان يفعل ذلك باستمرار طوال هذا الوقت، ونظرًا لمداره غير المعتاد، فإن الفلكيين مفتونون بالعمليات التي يمكن أن تقود إطلاق غازات LD2 الفريدة لعام 2019.

هناك الآلاف من الكويكبات في فئة المشتري طروادة، مقسمة إلى مجموعتين متميزتين، تدور مجموعة واحدة أمام المشتري(هذا هو المكان الذي يوجد فيه LD2 2019)، والممرات الأخرى خلفه في مناطق منحنية، وهذه هي البقع حيث تخلق قوى الجاذبية المركبة لجسدين أكبر (في هذه الحالة المشتري والشمس) منطقة صغيرة من استقرار الجاذبية.

وقال الفلكي آلان فيتزسيمونز من جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا: "اعتقدنا لعقود من الزمان أن كويكبات طروادة يجب أن تحتوي على كميات كبيرة من الجليد تحت سطحها، ولكن لم يكن لدينا أي دليل حتى الآن، وأظهرت صور أطلس أن توقعات طبيعتها الجليدية قد تكون صحيحة".

ومن الممكن أيضًا أن يكون LD2 2019 طائشًا تم التقاطه مؤخرًا من قبل المشتري من النظام الشمسي، حيث يكون الجو باردًا بما يكفي للجليد.

من الصعب جدًا دراسة الكويكب الجديد، ولكن يمكن أن نتعلم الكثير من إلقاء نظرة فاحصة عليه، لأنه غريب الأطوار، إذ قدم علماء الفلك طلبًا في ديسمبر من العام الماضي للقيام بذلك باستخدام تلسكوب سبيتزر الفضائي.

وقالوا "نظرًا لأن هذا الكائن هو الأول من نوعه، فإن استكشافه سيكون مثيرًا للغاية لأنه سيوفر معلومات كثيرة، ونتوقع أن تكون النتائج عالية التأثير لأنها تسمح لنا بتوصيف آلية نشاط هذا الكائن الجديد".

للأسف، توقف "سبيتزر" في يناير من هذا العام عن العمل، لكن ملاحظات أبريل الجديدة تشير إلى 2019 LD2 باعتباره موضوعًا قويًا للغاية للاهتمام، وهذا ليس آخر ما سنسمعه عن صخرة الفضاء الصغيرة الغريبة، وستقوم وكالة ناسا بإطلاق أول مركبة فضائية، لوسي، لزيارة كوكب المشتري وكويكباته العام المقبل.