إندونيسيا تشهد 420 ألف حالة حمل زائدة وغير مقصودة بسبب كورونا

04:18 ص | الجمعة 22 مايو 2020
طفل رضيع

طفل رضيع

كتب: مصطفى الصبري

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قالت الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة في إندونيسيا، هذا الأسبوع، إن البلاد تواجه طفرة في المواليد يمكن أن تشهد أكثر من 400 ألف حالة حمل غير مخطط لها، حيث أدى الإغلاق بسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا إلى قلة استخدام وسائل منع الحمل.

وتم إغلاق العيادات الصحية الصغيرة مؤقتًا بينما يحد الأطباء من عدد المرضى منذ أن قامت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بإغلاق جزئي الشهر الماضي لمنع انتشار كوفيد-19، وقالت وكالة تنظيم الأسرة إن ذلك جعل من الصعب على الإندونيسيين الوصول إلى وسائل منع الحمل، بحسب صحيفة "New Straits Times".

وصرح هاستو واردويو رئيس مجلس إدارة السكان وتنظيم الأسرة في إندونيسيا "هناك أيضا الكثير من الناس الذين اختاروا الامتثال لأمر الحكومة بالبقاء في منازلهم ما لم تكن هناك حالة طارئة، وأعتقد أن الكثير من الناس لا يعتبرون شراء وسائل منع الحمل حالة طارئة".

وقدرت الوكالة الوطنية أنه في أوائل العام المقبل، يمكن لإندونيسيا، التي تعتبر رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، أن تستقبل حوالي 420 ألف طفل يولدون أكثر مما كان متوقعًا.

وقالت الحكومة إن القفزة المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتشار تقزم الأطفال وكذلك وفيات الأمهات والرضع، وأكدت الوكالة أنها ترسل موظفين إلى البيوت لتوزيع أجهزة (IUD) وغيرها من وسائل منع الحمل لأولئك الذين يريدونها.

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