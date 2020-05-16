رواد مواقع التواصل عن آسر ياسين في 100 وش: Hey Sugar أحلى من حياتي

02:00 ص | الجمعة 22 مايو 2020
آسر ياسين

آسر ياسين

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 8.. سباعي يتسبب في فشل المحاولة الأولى للسرقة

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 8.. سباعي يتسبب في فشل المحاولة الأولى للسرقة

لقطة كوب الشاي تخطف الأنظار في مسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين: بنجتني

لقطة كوب الشاي تخطف الأنظار في مسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين: بنجتني

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 10.. عصابة عمر وسكر تنجح في سرقة الـ20 مليونا

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 10.. عصابة عمر وسكر تنجح في سرقة الـ20 مليونا

تصرف غير متوقع من حمادة في فرح أخت سكر.. الحلقة 19 من مسلسل بـ 100 وش

تصرف غير متوقع من حمادة في فرح أخت سكر.. الحلقة 19 من مسلسل بـ 100 وش

تلقى العديد من الإشادات والإعجاب بدوره، كما اشتهر الفنان آسر ياسين، في رمضان بجملته الشهير Hey Sugar هاي شوجر في مسلسل 100 وش.

Hey Sugar آسر ياسين

 Hey Sugar لاقت استحسانا وتداولا كبيرا بين الجمهور وخاصة البنات عبر مواقع السوشيال ميديا، ومن حلقة لأخرى يصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة نطقه لكلمة "شوجر" وهو اسم الفنانة نيلي كريم في المسلسل.

وتداول العديد من رواد السوشيال ميديا، كوميكسات صاحبها تعليقات أبدت إعجابها بالمسلسل وبكملة عمر الشهيرة فقالت رقية "لا بس آسر ياسين عليه hey sugar حلوة أوي فعلا انتو مبتكدبوش"، وكتبت آية "هاي شوجار أحلى من حياتي" وعلق محمد "لما أسمع آسر ياسين وهو بيقول hey sugar فا اضحك Me to me : بتضحكي على إيه يا كلبوبة دا نيللي كريم شخصيا ما ابتسمتش الابتسامة دي".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

الأكثر قراءة

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

استخدم باحثون صينيون تقنيات التعلم الآلي لتحليل عينات الدم للمرضى في ووهان وتحديد المؤشرات الحيوية الثلاثة التي تتنبأ بخطر الوفاة قبل 10 أيام من حدوثها
الفلك يحدد أول أيام عيد الفطر في مصر ودول عربية

الفلك يحدد أول أيام عيد الفطر في مصر ودول عربية

يستقبل المسلمون بعد أيام قليلة، عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام في أغلب الدول العربية
نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة

نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة

نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة
هل تصبح نزلات البرد لقاح ضد كورونا؟.. دراسة توضح

هل تصبح نزلات البرد لقاح ضد كورونا؟.. دراسة توضح

كشفت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين تعرضوا لنزلات البرد سابقا، ربما يكون لديهم مناعة محتملة ضد كوفيد 19
"احذر السوشيال ميديا".. روشتة دواء منزلي لـ كورونا قد تسبب العمى

"احذر السوشيال ميديا".. روشتة دواء منزلي لـ كورونا قد تسبب العمى

منذ انتشار فيروس كورونا، يخاف بعض الناس من الذهاب للمستشفيات أو العيادات رغم الاشتباه في إصابتهم بالفيروس المستجد، ليقرروا أن يتلقوا العلاج في منازلهم.