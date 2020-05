رواد مواقع التواصل عن آسر ياسين في 100 وش: Hey Sugar أحلى من حياتي

تلقى العديد من الإشادات والإعجاب بدوره، كما اشتهر الفنان آسر ياسين، في رمضان بجملته الشهير Hey Sugar هاي شوجر في مسلسل 100 وش.

Hey Sugar آسر ياسين

Hey Sugar لاقت استحسانا وتداولا كبيرا بين الجمهور وخاصة البنات عبر مواقع السوشيال ميديا، ومن حلقة لأخرى يصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة نطقه لكلمة "شوجر" وهو اسم الفنانة نيلي كريم في المسلسل.

آسر ياسين بيقولHey sugar عادي .



وتداول العديد من رواد السوشيال ميديا، كوميكسات صاحبها تعليقات أبدت إعجابها بالمسلسل وبكملة عمر الشهيرة فقالت رقية "لا بس آسر ياسين عليه hey sugar حلوة أوي فعلا انتو مبتكدبوش"، وكتبت آية "هاي شوجار أحلى من حياتي" وعلق محمد "لما أسمع آسر ياسين وهو بيقول hey sugar فا اضحك Me to me : بتضحكي على إيه يا كلبوبة دا نيللي كريم شخصيا ما ابتسمتش الابتسامة دي".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.