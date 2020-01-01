يسير فيه الزمن إلى الوراء.. اكتشاف كون مواز بجوار عالمنا

توصل فريق من علماء وكالة ناسا إلى أدلة تؤكد وجود كون موازٍ لعالمنا، حيث يسير فيه الزمن إلى الخلف، وتتحكم فيه قوانين فيزيائية عكس الموجودة في عالمنا تماما، متوقعين أن يساهم هذا بشكل كبير في فهم بعض أسرار الكون والحياة.

خلال تجربة فريدة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية للكشف عن الأشعة الكونية، استخدمت فيها بالونا كبيرا يحمل الهوائي الدافع العابر للقارة القطبية "ANITA" فوق القارة القطبية الجنوبية، حيث لا وجود لضوضاء راديو قد تشوش على النتائج، وجد العلماء جسيمات ربما تكون من خارج عالمنا، بحسب موقع "دويتشه فيله".

ورصد العلماء وجود رياح مستمرة لجسيمات عالية الطاقة قادمة من الفضاء الخارجي، بعضها أكثر قوة من أي شيء يمكن أن يُنتج على الأرض بمليون مرة، كما أشار العلماء إلى أن الجسيمات قليلة الطاقة "نيوترينوات" يمكنها أن تمر عبر الأرض وتتفاعل مع مادة كوكبنا بصعوبة، ولكن الأجسام ذات الطاقة الأعلى تتوقف بسبب المواد الصلبة الأرضية.

ولا يمكن رصد الجسيمات عالية الطاقة إلا وهي تنزل من الفضاء الخارجي، واكتشاف جزيء أثقل "نيوترينو تاو" وهو يخرج من الأرض يعني أن هذه الجسيمات تسير للخلف بمرور الوقت، ما يعد دليلا على وجود كون مواز.

وقال بيتر جورهام، الأستاذ في جامعة "هاواي" الأمريكية والمشرف الرئيسي على الدراسة إن الطريقة الوحيدة التي قد يتصرف بها جسيم بهذه الطريقة، تكمن في تغيره إلى نوع مختلف من الجسيمات، وذلك قبل المرور عبر الأرض ثم العودة مرة أخرى.

وتابع أن "الجميع لم يكن مرتاحا لتلك الفرضية، والتفسير السهل لهذه الظاهرة هو أنه في لحظة ما يعرف بالانفجار العظيم قبل حوالي 13.8 مليار سنة تم تشكيل كونين: أحدهما هو عالمنا والآخر يعود فيه الزمن إلى الوراء".