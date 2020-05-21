فيديو.. أبقار تقفز فرحا بعد خروجها من حظائرها لأول مرة منذ 6 أشهر

06:26 م | الخميس 21 مايو 2020
الأبقار

الأبقار

كتب: وكالات

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تربية الحيوانات على مستوى العالم تحتاج إلى مراعي ذات جودة كبيرة في طرق الرعاية، حيث تُنشىْ العديد من المزارع حظائر خاصة لتقييد حركة الحيوانات.

وكشف مؤخرًا، مقطع فيديو بعض الحيوانات ترفض تقييد حركتها داخل حظائرها الخاصة، حيث تسعى للركض داخل الحقول والمزارع الخضراء بكامل حريتها.

وحسبما نقلت "ٍسبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأبقار التي خرجت مسرعة من حظائرها المغلقة، وهي تقفز فرحًا بعد خروجها للمراعي الخضراء الواسعة، لأول مرة منذ 6 أشهر.

وخلال الفيديو، ظهر صاحب المزرعة وهو يسمح لتلك الحيوانات بالخروج، التي ركضت مسرعة في جميع الاتجاهات بصورة عشوائية، وكأنها نالت حريتها مجددًا.

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