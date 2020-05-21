فيديو.. أبقار تقفز فرحا بعد خروجها من حظائرها لأول مرة منذ 6 أشهر

الأبقار
تربية الحيوانات على مستوى العالم تحتاج إلى مراعي ذات جودة كبيرة في طرق الرعاية، حيث تُنشىْ العديد من المزارع حظائر خاصة لتقييد حركة الحيوانات.
وكشف مؤخرًا، مقطع فيديو بعض الحيوانات ترفض تقييد حركتها داخل حظائرها الخاصة، حيث تسعى للركض داخل الحقول والمزارع الخضراء بكامل حريتها.
Cows jump for joy after being allowed out for the first time in six months IG: tompemberton_farmlife pic.twitter.com/vh8t8xzC5T— The Sun (@TheSun) May 21, 2020
Cows jump for joy after being allowed out for the first time in six months IG: tompemberton_farmlife pic.twitter.com/vh8t8xzC5T
وحسبما نقلت "ٍسبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأبقار التي خرجت مسرعة من حظائرها المغلقة، وهي تقفز فرحًا بعد خروجها للمراعي الخضراء الواسعة، لأول مرة منذ 6 أشهر.
وخلال الفيديو، ظهر صاحب المزرعة وهو يسمح لتلك الحيوانات بالخروج، التي ركضت مسرعة في جميع الاتجاهات بصورة عشوائية، وكأنها نالت حريتها مجددًا.
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