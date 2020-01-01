ما التأثير النفسي لأهالي شهداء البرث مع مشاهدة الحلقة 28 لـ"الاختيار"؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، والتي ستتناول مشاهد الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، فضلا عن مشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة والمعروفة باسم "رجالة منسي".

مخرج الاختيار لأهالي شهداء "البرث": "رجاء متتفرجوش على حلقة بكرة"

وقبل عرض الحلقة التي قررت المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعتها بدون إعلانات، وجه بيتر ميمي، مُخرج مسلسل "الاختيار"، رسالة إلى المشاهدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة 28)، أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل".

مسلسل الاختيار مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، ومن بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

استشاري صحة نفسية: أهالي الشهداء بحاجة إلى الدعم والمساندة

وأوضح الدكتور محمد هاني، أن حلقة اليوم تجعل أهالي الشهداء يتذكرون ما حدث لأبنائهم فضلا عن مرورهم بحالة نفسية سيئة لكن ما يقلل الأمر بالنسبة لهم هو إحساس الفخر الذين يعايشونه أنهم قدموا أبطال دفعوا ثمن حياتهم للوطن.

وأكد هاني، خلال حديثه مع "الوطن"، أن جميع أهالي الشهداء بحاجة إلى المساندة والدعم وعدم تركهم بمفردهم سواء مع مشاهدة الحلقة أو بعدها مما يقلل من التأثير النفسي عليهم عندما يجدون كم الحب حولهم.