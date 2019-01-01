بـ 100 يورو.. سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو

05:57 م | الخميس 21 مايو 2020
لوحة فنية

لوحة فنية

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

استعدادا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة.. كورنيش الأقصر لوحة فنية

استعدادا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة.. كورنيش الأقصر لوحة فنية

هل اشتراها عربي؟ مجهول يشتري لوحة فنية للرسام "جوجان" بـ169 مليون جنيه

هل اشتراها عربي؟ مجهول يشتري لوحة فنية للرسام "جوجان" بـ169 مليون جنيه

صور: لوحة فنية مبهرة.. الحياة تعود لغابات أستراليا المحترقة

صور: لوحة فنية مبهرة.. الحياة تعود لغابات أستراليا المحترقة

"رسمة على الموبايل".. أحمد يصمم لوحة فنية لـ"طبيب الغلابة": هدية بسيطة

"رسمة على الموبايل".. أحمد يصمم لوحة فنية لـ"طبيب الغلابة": هدية بسيطة

فازت سيدة إيطالية بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو، تبلغ قيمتها مليون يورو، أو ما يعادل 1.1 مليون دولار، خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز". 

والفائزة ستحصل على لوحة "ناتور مورت"أو الطبيعة الصامتة، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش، رسمها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو عام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين.

اللوحة التي حصلت عليها الفائزة، هي مقابل تذكرة اليانصيب والتي قيمتها 100 يورو فقط.

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس، 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو.

وقالت بيري كوشين، منظمة الحفل، إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها 100 يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيتم تخصيص بقية عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية، التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

الأكثر قراءة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

كشف باحثون عن أمل جديد في إنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، إذ عثروا على جسم مضاد في جسم مريض متعافي منذ 17 عاما.
اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

استخدم باحثون صينيون تقنيات التعلم الآلي لتحليل عينات الدم للمرضى في ووهان وتحديد المؤشرات الحيوية الثلاثة التي تتنبأ بخطر الوفاة قبل 10 أيام من حدوثها
4 طرق لقراءة رسائل واتساب من دون علم المرسل

4 طرق لقراءة رسائل واتساب من دون علم المرسل

يظهر البرنامج علامات زرقاء عند قراءة الرسائل من قبل المستقبل، لذلك نرصد لكم، 4 حيل لقراءة الرسائل من دون علم المرسل.