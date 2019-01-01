بـ 100 يورو.. سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو

فازت سيدة إيطالية بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو، تبلغ قيمتها مليون يورو، أو ما يعادل 1.1 مليون دولار، خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

والفائزة ستحصل على لوحة "ناتور مورت"أو الطبيعة الصامتة، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش، رسمها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو عام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين.

اللوحة التي حصلت عليها الفائزة، هي مقابل تذكرة اليانصيب والتي قيمتها 100 يورو فقط.

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس، 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو.

وقالت بيري كوشين، منظمة الحفل، إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها 100 يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيتم تخصيص بقية عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية، التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.